Ab ans Meer! Seit in Deutschland das 9 Euro-Ticket gilt, zieht es immer mehr Menschen an Nord- und Ostsee. Aber welche Orte sind mit den Öffis überhaupt entspannt erreichbar? Die MOPO hat die Anfahrtswege zu beliebten Strand-Hotspots verglichen: Wie schnell kommt man mit Bahn, Bus und zu Fuß ab Hamburg Hauptbahnhof an den Strand? Welche Tour lohnt sich, welche weniger?

Ostsee: Nach Timmendorfer Strand in knapp 1:30 Stunden

Ab Hamburg dauert die Fahrt nach Timmendorfer Strand (Lübecker Bucht) genau anderthalb Stunden. Abfahrt am Hauptbahnhof, Umstieg in Lübeck. Von dort aus fährt die Bahn bis Timmendorfer Strand. Nach 20 Minuten Fußmarsch, der größtenteils durch den Kurpark führt, ist man schon am Strand.

In Timmendorfer Strand, etwa 15 Kilometer nördlich von Lübeck, gibt es Sandstrand, soweit das Auge reicht. Ob Golf, Reiten, Schwimmen, Surfen, Volleyball oder Radfahren – hier kommt jeder sportbegeisterte Strandgast auf seine Kosten. Für all die, die es etwas ruhiger angehen wollen, bietet sich Bummeln auf der Promenade an.

Am Timmendorfer Strand findet jährlich das Finale der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften statt. picture alliance/dpa/Frank Molter In Timmendorfer Strand findet jährlich das Finale der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften statt.

Die gleiche Bahnverbindung mit Umstieg in Lübeck bringt Strandfans übrigens auch zu den benachbarten Badeorten in der Lübecker Bucht: Travemünde, Scharbeutz, Haffkrug oder Sierksdorf sind jeweils nur eine Station entfernt.

Unser Tipp: Von April bis Ende Oktober fahren die Züge zum Bahnhof Travemünde Strand ohne Umstieg bis zum Strand. Allerdings nur an Wochenenden und Feiertagen. Hinfahrt ist möglich ab 7.07 Uhr. Reine Fahrzeit 1:21 Stunden.

Nordsee: Nach St. Peter-Ording in drei Stunden

St. Peter-Ording an der Nordseeküste zieht seit Jahrzehnten Hamburger Familien und Wassersportler in seinen Bann. Die Gemeinde ist aufgrund ihrer Schwefelquelle „Nordseeheil- und Schwefelbad“. Besonders beliebt: der Sandstrand, satte zwölf Kilometer lang und bis zu zwei Kilometer breit.

Für einen Espresso in den Stelzenbauten in drei Stunden. picture alliance/dpa/Bodo Marks St. Peter-Ording, heißgeliebtes Ziel an der Nordsee.

Los geht’s vom Hamburger Hauptbahnhof mit dem Regionalzug nach Elmshorn. Dort erfolgt der Umstieg in die Nord-Ostsee-Bahn Richtung Sylt. In Husum muss man dann nochmal umsteigen in Richtung St. Peter-Ording. Oder man nimmt gleich den IC Richtung Westerland und steigt nur einmal in Husum um – hier gilt dann allerdings das 9 Euro-Ticket nicht. Von Hamburg aus bis zum Bahnhof Bad St. Peter-Ording braucht man rund drei Stunden, von dort sind es nur knapp 20 Minuten Fußweg zum Strand.

Aufgrund der etwas längeren Fahrtzeit dürfte diese Variante für einen Kurztrip ohne Auto nicht die erste Wahl sein. Außer man hat ein Zelt dabei, ein Zimmer angemietet und möchte dort länger verweilen. Andererseits macht ein Kaffee im Stelzenbau die lange Hinreise garantiert wieder wett.

Ostsee: Nach Fehmarn in 2:30 Stunden

Ausflug auf die Insel Fehmarn gefällig? Ab in den Zug von Hamburg Hauptbahnhof nach Lübeck. Dort umsteigen in die Regionalbahn nach Fehmarn-Burg. Fahrzeit insgesamt: rund 2:30 Stunden. Wer Lust hat auf einen Abstecher in romantische Fischerdörfer oder idyllisches Landleben liebt, ist hier genau richtig. Wen es noch weiter gen Norden zieht – Dänemark ist nur einen Katzensprung entfernt.

Auf der Sonneninsel Fehmarn ist man im Wasser und auf dem Land aktiv unterwegs. picture alliance/dpa/Frank Molter Fehmarn gehört zu den sonnenreichsten Orten Deutschlands.

Nordsee: Nach Wilhelmshaven in drei Stunden

Doch lieber Nordsee? Der Südstrand mit seinen üppigen Rasen und Promenaden in Wilhelmshaven ist eine Reise wert. Mit der Regionalbahn geht es vom Hamburger Hauptbahnhof nach Bremen. Dort einmal umsteigen in den Zug nach Oldenburg. Von dort aus geht es weiter nach Wilhelmshaven Hauptbahnhof. Gesamte Fahrtzeit: gute drei Stunden.

Bummeln auf der Südstrand-Promenade in Wilhelmshaven. picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich Bummeln auf der Südstrand-Promenade in Wilhelmshaven.

An der Nordwestküste des Jadebusens, einer Meeresbucht an der Nordsee, angekommen, schnappen sich erfahrene Wassersportler ihr Surfbrett und stürzen sich in die raue See. Aber auch ein Bummel an der Strandpromenade lohnt sich.

Nordsee: Nach Sylt in drei Stunden

Über Sylt und die 9 Euro-Ticket-Urlauber wurde zuletzt ja zu genüge berichtet. Die Insel rechnete schon seit Wochen mit einem großen Ansturm – ist doch die Anreise dorthin auch besonders reizvoll: Die Marschbahn bringt Insel-Fans in rund drei Stunden von Hamburg nach Sylt.

Die Promenade von Westerland auf Sylt. dpa Die Promenade von Westerland auf Sylt.

Der Zug fährt stündlich in Altona ab und braucht um die drei Stunden. Und die Fahrt wartet mit einigen Highlights auf: links und rechts das Wattenmeer, die Silhouette des Kampener Leuchtturms zeichnet sich ab und Sylt taucht am Horizont auf. Herrlich!

Mit dem Hamburger Strand-Express ab ans Meer

Für einen schnellen Kurztrip am Wochenende genau das richtige Beförderungsmittel ist der Hamburger Strand-Express. Samstags, sonntags und an Feiertagen erreicht man mit dem Strand-Express direkt und ohne umzusteigen die Sonneninsel Fehmarn oder die Ostseebäder der Lübecker Bucht in gut einer Stunde. Frühaufsteher steigen um 8.23 Uhr in den Zug, während Langschläfer um 14.23 Uhr die Chance nutzen, innerhalb von gut einer Stunde in Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug oder Sierksdorf zu sein. Vorteile: Es gibt garantiert keinen Stau und die teure Parkplatzsuche entfällt.

Fazit: Von Hamburg aus ist man am schnellsten an der Ostsee. Nordsee-Fans sind deutlich länger unterwegs – ein Tagesausflug dorthin ist aber eher was für Hamburger, die nicht nur den Strand, sondern auch das Bahnfahren lieben.