Sonne, Strand, Restaurants und Shopping: So ein Sommertags-Ausflug nach Sylt klingt schon verlockend. Doch seit der Einführung des 9-Euro-Tickets für den Regionalverkehr befürchtet die Insel einen regelrechten Touristen-Ansturm. Die MOPO stellt alternative Reiseziele für diejenigen vor, die dem Trubel lieber entgehen wollen. Und die sind mindestens genauso schön.

Wassersport in Eckernförde (Schleswig-Holstein)

In dem Ostseebad an der Eckernförder Bucht kommen Bade- und Wassersportfans auf ihre Kosten. An dem langen Sandstrand kann man sich nicht nur sonnen und entspannen, sondern beim Segeln, Tauchen, Rudern, Kiten und Surfen auch richtig Action erleben. Auch die Altstadt mit dem malerischen alten Fischereihafen ist äußerst sehenswert.

Fahrtdauer: etwa 1:45 Stunden, je nach Verbindung kein bis ein Umstieg.

Mit Fischereihafen, Altstadt und Wassersportangeboten ist Eckernförde äußerst vielseitig.

Künstler-Idylle in Worpswede (Niedersachsen)

Die Künstlerkolonie in Niedersachsen ist eine ganz eigene Welt. Mitten im Teufelsmoor gelegen, vereint sie malerische Landschaft mit idyllischen Feldwegen, Gärten und Feldern mit Kunst und Kultur. Denn in den reetgedeckten Bauernhäuschen lebten früher vor allem Künstler. Touristen können hier zahlreiche Museen, Galerien und Ausstellungen besuchen. Ein echter Geheimtipp!

Fahrtdauer: gute zwei Stunden, zwei Umstiege.

Das Künstlerdorf Worpswede ist ein echter Geheimtipp in Niedersachsen.

Royales Feeling in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern)

Das hochherrschaftliche Schloss der Landeshauptstadt beeindruckt jeden Besucher mit seinen vielen Türmchen und seinen warmen Farben. Drumherum erstreckt sich ein gepflegter Landschaftspark mit zahlreichen, teils exotischen Pflanzen und einer kleinen Grotte. Sieben Seen gibt es in Schwerin, sie laden zum Bootfahren und Wassersport ein. Shopping-Fans kommen in der Neustadt auf ihre Kosten.

Fahrtdauer: etwa eineinhalb Stunden, kein Umstieg.

Nach nur eineinhalb Stunden Fahrtzeit erwartet Sie in Schwerin ein echtes Märchenschloss.

Matjes essen in Glückstadt (Schleswig-Holstein)

Die Kleinstadt an der Elbe ist das Gegenteil eines Touri-Hotspots: Verträumte Gassen und wunderschöne, farbenfrohe Renaissancebauten sowie der historische Marktplatz laden zum Flanieren ein. Der original Glückstädter Matjes gilt als legendär. Vom 9. bis zum 12. Juni finden die Glückstädter Matjeswochen mit musikalischem Rahmenprogramm statt.

Fahrtdauer: eine Stunde, ein Umstieg.

Glückstadt punktet mit malerischen kleinen Gassen, hübschen Fassaden und dem Hafen.

Fische gucken in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern)

Die Kleinstadt ist mehr als das Tor zur Insel Rügen – mit Speichern, Fähren, Seglern und Kuttern bietet Stralsund eine beeindruckende Silhouette und darf sich stolz Unesco-Weltkulturelbe nennen. Familien sollten das „Ozeaneum“ besuchen, ein Meeresmuseum mit beeindruckenden, großen Aquarien, interessanten kleinen und großen Fischen und jeder Menge Mitmach-Angeboten.

Fahrtdauer: gute 3,5 Stunden, ein Umstieg.

Das „Ozeaneum" Stralsund ist für Groß und Klein einen Besuch wert.

Parkarchitektur in Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern)

Die kleine Barockstadt ist ein echter Geheimtipp. An das hübsche Schloss inklusive Museum und „Goldenem Saal“ grenzt der größte Landschaftspark Mecklenburg-Vorpommerns. Hier gibt es zahlreiche Wasserspiele, kleine Teiche, Wiesen zum Picknicken, Mausoleen und Kapellen. Die Innenstadt indes punktet mit barockem Flair, kleinen Cafés und Restaurants.

Fahrtdauer: etwa eineinhalb Stunden, ein Umstieg.

Die Kaskaden vor dem Ludwigsluster Schloss.

Seele baumeln lassen in Scharbeutz (Schleswig-Holstein)

In dem Ostseeheilbad kommt Urlaubsfeeling auf. Nicht nur der Strand, sondern auch die Promenade laden zu einem Spaziergang ein. Bei hohen Temperaturen sind Sie mit einem Sprung in der Ostsee. In Scharbeutz gibt es sogar eine Dünengolfanlage und einen Strandabschnitt, an dem man grillen darf.

Fahrtdauer: knapp eineinhalb Stunden, ein Umstieg.

Echtes Urlaubs-Feeling gibt es nicht nur auf Sylt, sondern auch in Scharbeutz an der Lübecker Bucht.

Dampfschiff fahren in Lauenburg (Schleswig-Holstein)

Die alte Schifferstadt an der Elbe besticht mit historischen Fachwerkhäusern, verbunden durch Gassen und Treppen, die von der Alt- in die Oberstadt führen. Dort gibt es ein Schlösschen mit einem kleinen Garten. Fahrten über die Elbe sind nicht nur mit modernen Fahrgastschiffen, sondern auch mit historischen Dampfschiffen möglich.

Fahrtdauer: eine Stunde, ein Umstieg.

Lauenburg ist nicht weit entfernt und eignet sich hervorragend für einen Tagesausflug.

Instagram-Fotos schießen in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern)

Mit ihren farbenfrohen, alten Fassaden und Fachwerkbauten ist die Hansestadt Wismar wirklich außergewöhnlich schön. Stolze vier Kirchen gibt es hier und der historische Marktplatz sowie die kleinen, versteckten Gassen bieten tolle Fotomotive. Shopping-Fans kommen in der Innenstadt dennoch nicht zu kurz.

Fahrtdauer: zweieinhalb Stunden, ein Umstieg.

In Wismar kommen Foto-Fans auf ihre Kosten: Überall gibt es kleine Schmuckstücke.

Schloss-Idyll mit Badestrand in Glücksburg (Schleswig-Holstein)

Auf der Suche nach einem Geheimtipp mit Badestrand ist Glücksburg die richtige Adresse. Die Kleinstadt an der Flensburger Förde kurz vor der dänischen Grenze bietet nicht nur Promenade, Badestrand und Wassersport, sondern auch ein einzigartiges, schneeweißes Wasserschloss mit Museum und Führungen.

Fahrtdauer: gute drei Stunden mit dem Bus direkt bis zum Strand, zwei Umstiege.