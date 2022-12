Diese Weihnachtsmärkte haben auch nach den Feiertagen geöffnet

Während Weihnachtsmärkte in der Vorweihnachtszeit das Stadtbild fest im Griff haben, schließen die meisten Märkte nach den Feiertagen wieder. Wer abe nicht sofort auf Glühwein und Gebäck verzichten möchte, hat in Hamburg gute Karten: Einige Weihnachtsmärkte bleiben auch noch in den Tagen nach dem Fest geöffnet.

Wer nach dem Fest Geschenke umtauschen möchte, tut dies gern in der Hamburger Innenstadt – und kann währenddessen auch noch einem Weihnachtsmarkt einen Besuch abstatten. Viele Weihnachtsmärkte in der City haben auch über den 24. Dezember hinaus geöffnet – die MOPO verrät Ihnen, welche:

„Weißer Zauber“ an der Alster

Der „Weißer Zauber“-Weihnachtsmarkt an der Alster hat noch bis einschließlich 29. Dezember geöffnet. Täglich von 11 bis 21 Uhr kann hier dann auch nach Weihnachten noch Glühwein getrunken werden. An Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag bleibt er allerdings geschlossen.

Weihnachtsmarkt an der St. Petri Kirche

Ein weiterer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt hat seine Tore auch nach Heiligabend noch geöffnet: Der St. Petri Weihnachtsmarkt bleibt noch bis zum 30. Dezember täglich von 10.30 bis 21 Uhr geöffnet – an Heiligabend hat er zudem bis 14 Uhr offen, am ersten Weihnachtsfeiertag ist er geschlossen.

Weihnachtsmarkt Gerhart-Hauptmann-Platz

Auch am Gerhart-Hauptmann-Platz kann noch bis zum 30. Dezember geschlemmt werden. Am 25. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt allerdings geschlossen, an allen anderen Tagen ist er von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Das könnte Sie auch interessieren: Glühwein, Wintergolf und Strip-Shows: So läuft der Weihnachtsmarkt in Ihrem Viertel

Der Weihnachtsmarkt auf der Spitalerstraße lädt zum Bummeln zwischen den Jahren ein. Mediaserver Hamburg Der Weihnachtsmarkt auf der Spitalerstraße lädt zum Bummeln zwischen den Jahren ein.

Weihnachtsmarkt Spitalerstraße

In unmittelbarer Nähe der Mönckebergstraße bleibt noch ein weiterer Weihnachtsmarkt geöffnet: Bis zum 30. Dezember kann hier noch von 10 bis 21 Uhr genascht werden, während möglicherweise das eine oder andere nicht ganz gelungene Geschenk umgetauscht wird, das Gastronomie-Angebot bleibt zudem bis 23 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt schließt am 25. Dezember.

Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel

Der Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel bleibt ebenfalls noch bis zum 30. Dezember geöffnet. Täglich von 12 bis 21 Uhr kann hier auch nach den Festtagen noch gebummelt werden.

Die Wintergolf-Anlage auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard. Patrick Sun Die Wintergolf-Anlage auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard.

Weihnachtsmarkt HafenCity

Mit den Kindern zum Wintergolfen – bis zum 30. Dezember bleibt der kleine Weihnachtsmarkt in der Hafencity noch täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet, hier kann dann noch Glühwein getrunken werden, während die Kinder auf dem Winter-Golfplatz weilen. An Heiligabend und am 25. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Winterpride

Der größte Schwul-lesbische Weihnachtsmarkt Norddeutschlands bleibt auch noch bis zum 30. Dezember unter der Woche von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 24 Uhr geöffnet. Vom 24. bis einschließlich 26. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Auch Außerhalb der Innenstadt lassen sich noch Weihnachtsmärkte finden, deren Türen auch über den Heiligabend geöffnet bleiben. Von Blankenese bis Bergedorf – zwischen den Jahren kann immer noch Glühwein geschlürft werden.

Weihnachtsmarkt Blankenese

Noch bis ins nächste Jahr kann in Blankenese ein Budenzauber genossen werden. Der Weihnachtsmarkt auf dem Erik-Blumenfeld-Platz hat sogar noch bis zum 6. Januar geöffnet. Etwas außerhalb gelegen, kann ein Besuch auch gleich mit einem Elbspaziergang verbunden werden. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Das könnte Sie auch interessieren: Kontrolle nach Weihnachtsmarkt – Polizei nimmt drei Männer fest

Eppendorfer Weihnachtsbummel

Auch noch bis zum 30. Dezember geöffnet bleibt der Eppendorfer Weihnachtsbummel. Der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Marie-Jonas-Platz bleibt vom 24. bis einschließlich 26. Dezember geschlossen – ab dem 27. Dezember kann hier aber noch einmal das volle Weihnachtsgeschenk-Feeling genossen werden. Von Montag bis Donnerstag ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Der Bergedorfer Weihnachtsmarkt bezaubert mit seinen vielen Lichtern und der nordischen Gemütlichkeit hfr Der Bergedorfer Weihnachtsmarkt bezaubert mit seinen vielen Lichtern und der nordischen Gemütlichkeit.

Weihnachtsmarkt Bergedorf

Auch in Bergedorf bleiben die Türen des Weihnachtsmarktes noch bis zum 30. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. An Heiligabend kann der Weihnachtsmarkt von 11 bis 13 Uhr besucht werden, bevor er am 25. und 26. Dezember geschlossen bleibt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Weihnachtsmarkt-Betreiber sehr zufrieden – doch es gibt ein Problem

Wandsbeker Winterzauber

Wer auch noch nach den Feiertagen in weihnachtlicher Atmosphäre Eislaufen möchte, kann dies auf dem Wandsbeker Winterzauber tun. Bis zum 1. Januar hat der Weihnachtsmarkt noch geöffnet und auch an den Feiertagen selbst kann hier noch geschlemmt werden. Am 24. Dezember von 11 bis 14 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 14 bis 21 Uhr – und auch Silvester und Neujahr bleibt der Markt geöffnet: Am 31. Dezember von 11 bis 14 Uhr und am 1. Januar von 14 bis 21 Uhr.