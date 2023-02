Große Vorfreude für Glühwein- und Lebkuchenfans. Nachdem die Weihnachtsmärkte in Hamburg im vergangenen Jahr noch von Corona-Beschränkungen ausgebremst wurden, können sich Freunde von Glühwein & Co. nun wieder auf das volle Programm freuen. Wo es in Hamburg die schönsten, traditionsreichsten und sündigsten Weihnachtsmärkte gibt, lesen Sie hier.

Große Vorfreude für Glühwein- und Lebkuchenfans. Nachdem die Weihnachtsmärkte in Hamburg im vergangenen Jahr noch von Corona-Beschränkungen ausgebremst wurden, können sich Freunde von Glühwein & Co. nun wieder auf das volle Programm freuen. Wo es in Hamburg die schönsten, traditionsreichsten und sündigsten Weihnachtsmärkte gibt, wann sie eröffnen und schließen, wo man seinen Glühwein vor einem Schloss trinken kann und wo beim Eisstockschießen – das lesen Sie hier.

Historischer Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt

Hamburg-Feeling pur findet sich am Rathausmarkt in der Innenstadt. Die historische Aufmachung des Weihnachtsmarktes gibt dem Besucher das Gefühl längst vergangener Tage. In den urigen Gassen duftet es nach Lebkuchen, Glühwein und gebrannten Mandeln, das kulinarische Angebot direkt am Rathaus ist riesig.

Für die Kleinen gibt es auch etwas zu bestaunen: In der Spielzeuggasse fährt eine große Modelleisenbahn. Der Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathaus öffnet am 22. November seine Pforten. Ab dann lädt er bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr zum Bummeln und Schlemmen ein.

Lebkuchen und Literatur auf dem Gänsemarkt

Neben Literatur und Leckereien gibt es auch hochwertigen Weihnachtsschmuck auf dem Weihnachtsmarkt am Gänsemarkt Timo Sommer Neben Literatur und Leckereien gibt es auch hochwertigen Weihnachtsschmuck auf dem Weihnachtsmarkt am Gänsemarkt

Am Gänsemarkt locken Lebkuchen-Häuschen und Literatur zu einem Weihnachtsbummel. Neben den optischen Highlights wird den Besuchern auch eine Menge süßer und salziger Köstlichkeiten angeboten. Und auch ein prominenter Gastgeber steht inmitten des Gänsemarktes: Gotthold Ephraim Lessing lebte von 1767 bis 1770 in Hamburg. Sein Denkmal ist heute auf dem Gänsemarkt zu sehen, Tannenbaumkugeln mit seinem Porträt und Texttafeln mit Zitaten geben Einblicke in das Wirken des Schriftstellers.

Der Weihnachtsmarkt am Gänsemarkt ist vom 17. November bis zum 24. Dezember täglich von 10.30 bis 21 Uhr geöffnet. An Heiligabend schließt er bereits ab 14 Uhr.

Weihnachtsmarkt an der Spitalerstraße

Der Weihnachtsmarkt auf der Spitalerstraße lädt zum Bummeln zwischen den Jahren ein. Mediaserver Hamburg Inmitten der Hamburger Innenstadt: Der Weihnachtsmarkt Spitalerstraße

Ein weiteres Highlight: der Weihnachtsmarkt in der Spitalerstraße. Traditionelle Köstlichkeiten lassen sich in uriger und typisch hamburgischer Atmosphäre verspeisen. Mittendrin: eine der größten begehbaren Weihnachtstannen Hamburgs.

Der Weihnachtsmarkt ist vom 17. November bis zum 30. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, die Gastronomie sogar bis 23 Uhr. Am 20. November und 25. Dezember bleibt er jedoch geschlossen.

Nordisches Flair an der Petri-Kirche

Rund um die älteste noch bestehende Kirche Hamburgs stehen Buden Timo Sommer Rund um die älteste noch bestehende Kirche Hamburgs stehen Buden

Nordisches Flair versprüht der traditionelle Weihnachtsmarkt an der Petri-Kirche. Im Herzen der Hamburger Innenstadt verwandelt sich der Platz rund um Hamburgs älteste Kirche in einen Tannenwald, der von hochwertigem Spielzeug bis zu kulinarischen Köstlichkeiten wie heißem Caipirinha keine Wünsche offenlässt. Der Märchenwald für Kinder lädt die kleinen Gäste zudem zu Entdeckungsreisen durch die Märchenwelten ein. Der Weihnachtsmarkt an der Petri-Kirche ist vom 17. November bis zum 30. Dezember täglich von 10.30 bis 21 Uhr geöffnet. An Weihnachten bleibt der Weihnachtsmarkt bis 14 Uhr geöffnet, am 25. Dezember gänzlich geschlossen.

Winterwald-Feeling am Gerhart-Hauptmann-Platz

Eine Auszeit vom Weihnachtstrubel bietet der Winterwald auf dem Weihnachtsmarkt am Gerhart-Hauptmann-Platz. Hier führen Kunsthandwerker ihr Können vor. Zwischen festlich beleuchteten Tannen und dem Geruch von Glühwein und Leckereien kommt auch inmitten der Großstadt gemütliche Stimmung auf.

Der Weihnachtsmarkt am Gerhart-Hauptmann-Platz öffnet am 17. November. Bis zum 30. Dezember kann er montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr besucht werden, sonntags von 11 bis 21 Uhr. Am 20. November und 25. Dezember bleibt er geschlossen.

Wintergolf am Überseequartier

Das Überseequartier in der HafenCity lädt Besucher zum Wintergolfen ein – für unter 18-Jährige sogar kostenlos Timo Sommer Das Überseequartier in der HafenCity lädt Besucher zum Wintergolfen ein – für unter 18-Jährige sogar kostenlos

„Wintergolf“ kann in der HafenCity gespielt werden. Hier, wo die historische Speicherstadt auf die Neubauten der HafenCity trifft, steht zwischen weihnachtlichen Köstlichkeiten und einer exklusiven Weihnachtslounge auch ein Eisparcours. Das Besondere: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre spielen kostenlos Golf.

Der Weihnachtsmarkt ist vom 21. November bis zum 30. Dezember täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember bleibt er geschlossen.

Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel

Florian Quandt Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel (Archivfoto)

Fleete gehören zu Hamburg wie der Michel. Abseits des Trubels und doch inmitten der Innenstadt befindet sich die Fleetinsel. An diesem romantischen Ort direkt an der Michaelisbrücke spiegeln sich die Lichter des Weihnachtsmarktes im Wasser. Sollte das Wasser nicht nur beruhigend die Adventslichter reflektieren, sondern auch von oben kommen, ist der Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel gut gewappnet – eine großzügig überdachte Fläche lädt zum Genuss zahlreicher Adventsleckereien ein. Vom 21. November bis zum 30. Dezember ist der Weihnachtsmarkt täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Hamburgs ältester Weihnachtsmarkt ist am Michel

Beleuchtete Weihnachtstanne vor dem Michel. Der Weihnachtsmarkt feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag (Archivfoto) Imago Beleuchtete Weihnachtstanne vor dem Michel. Der Weihnachtsmarkt feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag (Archivfoto)

Einen runden Geburtstag feiert in diesem Jahr der älteste Weihnachtsmarkt Hamburgs. Den Budenzauber am Weihnachtsmarkt am Michel gibt es bereits seit 100 Jahren! Der Weihnachtsmarkt öffnet am 25. November um 15 Uhr seine Tore. Ab 16.30 Uhr wird der Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz feierlich beleuchtet. Am 26. und 27. November ist der Weihnachtsmarkt am Michel von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg

Für alle, die auch nach den Weihnachtstagen vom Weihnachtsmarkt nicht genug haben, gibt es gute Nachrichten: Viele Weihnachtsmärkte lassen ihre Tore auch nach Weihnachten geöffnet. hfr „Weißer Zauber“ auf dem Jungfernstieg. Davor die beleuchtete Alstertanne (Archivfoto)

Der Weihnachtsmarkt „Weiße Zauber auf dem Jungfernstieg“ liegt direkt an der Binnenalster. Die festlich geschmückte Alstertanne sorgt für ein echtes Hamburger Vorweihnachtsgefühl. Neben Feuerzangenbowle und einem großen kulinarischen Angebot ist auch eine Fahrt mit dem historischen Riesenrad aus dem Jahr 1899 ein absolutes Muss. Der Weihnachtsmarkt ist vom 17. November bis zum 29. Dezember sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag bleibt der Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr geöffnet. Totensonntag, Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Weihnachtsmarkt in Ottensen

Weihnachtsmarkt in Ottensen (Archivfoto) Florian Quandt Weihnachtsmarkt in Ottensen (Archivfoto)

Vielfältig und quirlig geht es auf dem Weihnachtsmarkt Ottensen zu. Mehr als 50 liebevoll gestaltete Hütten geben dem Weihnachtsmarkt seine besondere Authentizität. Gerade den jüngeren Besuchern wird einiges geboten: Musiziert werden kann mit der „Hexe Knickebein“, ein Puppentheater sorgt für prächtige Unterhaltung. Junge Besucher, die am 6. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt Ottensen unterwegs sind, haben zudem die Möglichkeit Nikolaus zu treffen. Kulinarische Vielfalt und Weihnachtsstimmung für die ganze Familie kann ab dem 21. November, Montag bis Mittwoch von 11 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr genossen werden. Der Weihnachtsmarkt Ottensen ist bis einschließlich 23. Dezember geöffnet.

Bunte Vielfalt auf dem „Winter Pride“ in St. Georg

Bunte Vielfalt und rhythmische Beats auf Hamburgs queeren Weihnachtsmarkt Timo Sommer Bunte Vielfalt und rhythmische Beats auf Hamburgs queerem Weihnachtsmarkt

Bunte wird der Weihnachtsmarkt in St. Georg. Hier öffnet am 21. November der „Winter Pride“, Hamburgs einziger queerer Weihnachtsmarkt seine rosa-roten Tore. In unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof lädt dieser gemütliche und quirlige Weihnachtsmarkt zum Feiern ein. Freitags und samstags ab 19 Uhr legen DJs auf und sorgen dafür, dass trotz der kalten Temperaturen niemand mehr friert. Neben rhythmischen Beats gibt es Glühwein und Leckereien. Geöffnet ist der „Winter Pride“ Weihnachtsmarkt vom 21. November bis zum 30. Dezember sonntags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 24 Uhr. Vom 24. bis zum 26. Dezember bleibt er geschlossen.

Weihnachtsmarkt am Bergedorfer Schloss

Der Bergedorfer Weihnachtsmarkt bezaubert mit seinen vielen Lichtern und der nordischen Gemütlichkeit hfr Der Bergedorfer Weihnachtsmarkt bezaubert mit seinen vielen Lichtern und der nordischen Gemütlichkeit

Fernab der Hamburger Innenstadt wird es rund um das einzige erhaltene Schloss Hamburgs „hyggelig“, wenn der Bergedorfer Weihnachtsmarkt ab dem 21. November seine Pforten öffnet. Neben Live-Musik an den Wochenenden gibt es viele nordische Spezialitäten und Kunsthandwerke aus Dänemark, Schweden und Norwegen. Für die kleinen Gäste bietet die „Villa Kunterbunt“ abwechslungsreiche Bastel- und Spielmöglichkeiten. Zudem kann dem Weihnachtsmann persönlich der Wunschzettel überreicht werden. Der Bergedorfer Weihnachtsmarkt hat vom 21. November bis zum 30. Dezember täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember ist er bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember gänzlich geschlossen.

Sprechstunde mit dem Weihnachtsmann in Harburg

Das Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt am Harburger Rathaus Florian Quandt Das Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt am Harburger Rathaus

Klein und fein – das ist der Weihnachtsmarkt vor der malerischen Kulisse des Harburger Rathauses. Neben den Turmbläsern, die jeden Abend aus den Rathausfenstern zu hören sind, erzählen Puppenspieler Geschichten und bringen kleine und große Besucher in eine vorweihnachtliche Stimmung. Neben den Puppenspielern erzählen die „Harburger Märchentanten“ Geschichten aus aller Welt. Wer selber etwas erzählen möchte, kann bei den Sprechstunden des Weihnachtsmanns vorbeischauen. Für ein besonders märchenhaftes Ambiente sorgt zudem Frau Holle, die das Fenster am Rathaus öffnet und aus ihren Betten dicke Schneeflocken und Goldtaler schüttelt. Der Harburger Weihnachtsmarkt ist vom 17. November bis zum 29. Dezember. Am 24. und 25. Dezember bleibt er geschlossen, ansonsten ist er von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt an der Osterstraße

Das Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt Osterstraße (Archivfoto) hfr Das Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt Osterstraße (Archivfoto)

Strahlende Lichter in den Bäumen, Kerzenschein und ein gemütliches Lagerfeuer laden auf den Weihnachtsmarkt Osterstraße (Eimsbüttel) ein. Es gibt Glühweinstände sowie Speisebuden. Gegessen wird zudem auf echtem Geschirr, da Müll vermieden werden soll. Außerdem findet sich ein tägliches Kulturangebot in der Konzertscheune. Der Weihnachtsmarkt öffnet am 17. November bis zum 30. Dezember montags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr die Türen. Sonntags schließt er um 20 Uhr. Am 20. November öffnet der Weihnachtsmarkt um 16 Uhr und bleibt am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Weihnachtsmarkt in Barmbek

Auf der Piazzettea-Ralph-Giordano gibt es auch in diesem Jahr eine Auswahl an winterlichen Speisen und Glühweinkreationen. Für die Kleinen bietet der Weihnachtsmarkt Barmbek zudem ein Kinderkarussell, für alle Kulturbegeisterten findet in der Kulturscheune ein abwechslungsreiches Programm statt. Der Weihnachtsmarkt öffnet am 17. November um 12 Uhr seine Tore und hat von dort an Montag bis Samstag bis 21 Uhr geöffnet – sonntags bis 20 Uhr. Bis zum 30. Dezember kann der Barmbeker Weihnachtsmarkt besucht werden, am 25. und 26. Dezember bleibt er geschlossen, zusätzlich gelten am Totensonntag gesonderte Öffnungszeiten: Hier kann von 16 bis 20 Uhr die vorweihnachtliche Stimmung genossen werden.

Hamburgs sündigster Weihnachtsmarkt – Santa Pauli (Archivfoto) Marius Roeer Hamburgs sündigster Weihnachtsmarkt – Santa Pauli (Archivfoto)

„Santa Pauli“: Zwischen Tannen und Tänzerinnen

Hamburgs sündigster Weihnachtsmarkt findet sich auch in diesem Jahr auf dem Spielbudenplatz. „Santa Pauli“ bietet allen Besuchern eine unkonventionelle Vorweihnachtszeit ganz im Stil der Reeperbahn. Ein besonderes Highlight ist die große Showbühne, auf der von Donnerstag bis Samstag mit heißen Strip-Shows dafür Sorge getragen wird, dass keinem Besucher mehr kalt bleibt. Wer sich etwas weniger erotisch, aber dennoch gemütlich und in typischer St. Pauli-Manier erwärmen möchte, der ist auf dem Winterdeck gut aufgehoben. Leckere Heißgetränke und ein gemütliches Kaminfeuer sorgen für eine wohlige Atmosphäre mitten auf der Reeperbahn. Besonderes Augenmerk darf im Übrigen auch auf die Verkaufsstände gelegt werden – wer noch ein frivoles Weihnachtsgeschenk braucht, findet hier auf jeden Fall etwas. Hamburgs erotischster Weihnachtsmarkt öffnet ab dem 14. November bis zum 23. Dezember montags bis mittwochs von 16 bis 23 Uhr, donnerstags von 16 bis 24 Uhr, Freitagen 16 bis 1 Uhr, samstags von 13 bis 1 Uhr und sonntags von 13 bis 23 Uhr seine Tore. Totensonntag bleibt er geschlossen.

Weihnachtsmärkte in den Seemannskirchen

Adventsauftakt für Skandinavien-Fans in den vier Seemannskirchen Timo Sommer Adventsauftakt für Skandinavien-Fans in den vier Seemannskirchen

„God Jul“ heißt es auch in diesem Jahr wieder. Die Weihnachtsmärkte der nordischen Seemannskirchen bieten auch in diesem Jahr Skandinavienfans einen nordischen Auftakt in die Adventszeit. An zwei Wochenenden im November können hier traditionelle Köstlichkeiten in skandinavischer Atmosphäre genossen werden. Die Weihnachtsbasare der finnischen Seemannskirche (Ditmar-Koel-Straße 6, Neustadt) , der norwegischen Seemannskirche (Ditmar-Kiel-Straße 4, Neustadt), der dänischen Benediktekirken (Ditmar-Koel-Straße 2, Neustadt) sowie der schwedischen Gustav-Adolf-Kyrkan (Ditmar-Koel-Straße 36, Neustadt) finden vom 11. bis 13. November sowie vom 18. bis 20. November statt. Freitag und Samstag kann hier von 12 bis 19 Uhr gebummelt werden, sonntags von 12 bis 18 Uhr. Zudem findet das schwedische Luciakonzert in der Hauptkirche St. Petri am 13. Dezember ab 19.30 Uhr statt. Die Lichterkönigin und der Lucia-Chor heißt alle Gäste „Varmt välkommen“, Tickets können an der Abendkasse oder der Konzertkasse Gerdes erworben werden.

Päckchen packen für den guten Zweck in Hoheluft

Charity-Hatte auf dem Weihnachtsmarkt St. Markus (Archivfoto) hfr Charity-Hatte auf dem Weihnachtsmarkt St. Markus (Archivfoto)

Regional und gemütlich ist der Weihnachtsmarkt „Adventszeit St. Markus“. Die beschauliche Alternative zu den großen Märkten in Hamburg hat ein großes Angebot für Kinder – und engagiert sich für wohltätige Zwecke. So gehört der Mittwochnachmittag den jungen Gästen, für die der Weihnachtsmarkt Gäste wie Puppenspieler und Künstler als Besucher empfängt. Auch ein Kinderkarussell steht für fröhliche Stunden zur Verfügung. Zudem können am Glühweinstand und in der Kirche Geschenkpakete für obdachlose Menschen abgegeben werden. Diese werden beim traditionellen Weihnachtsessen im Hamburger Hofbräuhaus an Bedürftige übergeben.

Der Weihnachtsmarkt an der St. Markus-Kirche ist vom 24. November bis zum 22. Dezember täglich von Montag bis Mittwoch von 15 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag von 15 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 22 geöffnet.

Eisstockschießen auf dem Weihnachtsmarkt an der Rindermarkthalle

Eisstockschießen für den guten Zweck hfr Eisstockschießen für den guten Zweck

Funkelnde Lichter inmitten der Szene-Viertel Schanze, Karoviertel und St. Pauli. Beim „Wintergarten St. Pauli“ vor der Rindermarkthalle (Neuer Kamp 31) gibt es Eisstockschießbahn und skandinavische Weihnachtshütten. Das Charity-Turnier der Clubkinder Eisstockschießen läutet nicht nur die Glühweinsaison ein – die Erlöse werden an Hinz & Kunzt gespendet und unterstützen somit noch ein soziales Projekt. Der „Wintergarten St. Pauli“ ist vom 17. November bis zum 23. Dezember täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Gesonderte Öffnungszeiten gelten für den Totensonntag (20. November): Hier hat der Markt von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Eppendorfer Weihnachtsbummel

Das Kinderkarussell auf dem Eppendorfer Weihnachtsbummel (Archivfoto) Patrick Sun Das Kinderkarussell auf dem Eppendorfer Weihnachtsbummel (Archivfoto)

Der „Eppendorfer Weihnachtsbummel“ lädt auch in diesem Jahr wieder zum Gløgg- und Punsch-Trinken in der Punschhütte „Glühwurm“ ein. Der Duft von gebrannten Mandeln und leckeren Crêpes lassen Kinderaugen leuchten, genau wie das Weihnachts-Kinder-Karussell. Besonders im Fokus steht hier die Nachhaltigkeit und der soziale Aspekt: Auf Plastik wird verzichtet und auf dem gesamten Markt stehen an den Ständen Spendendosen bereit, deren Einnahmen an die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg des UKE gehen.

Am 5. Dezember gehen außerdem 50 Prozent der Markteinnahmen an das Zentrum. Zudem kann ein Päckchen für Obdachlose Menschen gepackt und abgegeben werden. Der Eppendorfer Weihnachtsbummel öffnet am 21. November bis zum 30. Dezember täglich um 11 Uhr auf dem Marie-Jonas-Platz seine Pforten. Montag bis Donnerstag ist er bis 21 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Sonntags schließt er um 20 Uhr und am 24., 25. und 26. Dezember bleibt er geschlossen.

Zwischen Adventszeit und Adrenalin auf dem Winterdom

Zwischen vielen Fahrgeschäften finden sich auch kulinarische Köstlichkeiten auf dem Hamburger Winterdom (Archivfoto) Patrick Sun Zwischen vielen Fahrgeschäften finden sich auch kulinarische Köstlichkeiten auf dem Hamburger Winterdom (Archivfoto)

Ein großes Angebot an Fahrgeschäften bietet der seit 1892 bestehende Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld. Aber auch Adrenalin-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten, der Winterdom ist die Heimat von Riesenrad, Breakdancer & Co. Seit dem 4. November ist er Montag bis Donnerstag von 15 bis 23 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag sogar bis Mitternacht. Sonntags öffnet der Dom bereits um 14 Uhr und bietet bis 23 Uhr ein großes Angebot an winterlich-kulinarischen Köstlichkeiten und Spaß. Am 4. Dezember ist der letzte Tag.

Die Eislaufbahn auf dem Wandsbeker Winterzauber (Archivfoto) hfr Die Eislaufbahn auf dem Wandsbeker Winterzauber (Archivfoto)

Wandsbeker Winterzauber

Bereits seit dem 4. November hat der Wandsbeker Winterzauber seine Stände für alle Winter- und Weihnachtsfans, für die die Weihnachtsmarkt-Saison gar nicht früh genug starten konnte, geöffnet. Der Wandsbeker Marktplatz hat sich auch in diesem Jahr in ein Winterdorf inklusive einer Eislaufbahn verwandelt. Täglich von 12 bis 22 Uhr kann hier zu Disco-Musik zwischen beleuchteten Bäumen das Eislauf-Vergnügen genossen werden – sogar unabhängig von den Temperaturen, da der Boden aus energiesparendem und recyclebarem Kunststoff besteht. Auch außerhalb der Eislaufbahn hat der Wandsbeker Winterzauber Einiges zu bieten: Am Familientag (mittwochs von 12 bis 18 Uhr) gibtÄs vergünstigte Preise für das Kinderkarussell und die Einslaufbahn. Und auch der Nikolaus stattet der Eislaufbahn in diesem Jahr einen Besuch ab.

Der Wandsbeker Winterzauber ist seit dem 4. November bis zum 1. Januar täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester (31. Dezember), öffnet er seine Tore bereits um 11 Uhr und schließt sie um 14 Uhr. Am 25. und 26. Dezember und Neujahr (1.Januar) ist er von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen für die Eislaufbahn 3 Euro, Kinder 2 Euro für 90 Minuten, Schlittschuhe können für 4 Euro geliehen werden. Jeden Montag von 18 bis 22 Uhr ist zudem Ladies Night. Frauen zahlen nur den halben Preis für die Eislaufbahn und auch den ersten Glühwein gibt es zum halben Preis.