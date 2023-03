Wintergolf statt Schlittschuhlaufen: Das bietet in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard in der HafenCity. Doch wie passt der Sport mit Schläger und kleinem Ball in die Winterzeit? Die MOPO hat es ausprobiert – und wurde überrascht.

Auf dem Marktplatz am Überseeboulevard leuchtet es mir schon bunt entgegen. Mitten in der sonst so ruhigen HafenCity: Ein „Winter-Wunderland“ mit Minigolf-Anlage, die alle weihnachtlichen Anforderungen erfüllt. Golfschläger und -ball sind schnell ausgeliehen – und schon kann es losgehen.

Die Wintergolf-Anlage auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard. Patrick Sun Die Wintergolf-Anlage auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard – Minigolfen zwischen Lebkuchenmännern und Geschenken.

Die Liebe zu Details fällt mir sofort auf. Zwölf verschiedene Bahnen gibt es. Elf davon sind klassische Minigolf-Bahnen, sie heißen „Eiswelt“, „Zuckerguss“ oder „Nussknacker“ – einzig die „Tanne” wird mithilfe von Seilen und ein wenig Geschick bespielt.

Dabei ist jede Bahn liebevoll und großzügig gestaltet. Hindernisse sind etwa Gummibärchen, Geschenke oder Lebkuchenmänner – das sorgt für Weihnachts-Stimmung.

Spielen darf jeder. „Besonders für Großeltern mit ihren Enkeln bietet das Wintergolfen eine tolle Alternative zum Schlittschuhlaufen, bei der auch die Großeltern ganz einfach mitmachen können“, erklärt Mitarbeiterin Petra Ostarhild, die mir die Ausrüstung übergibt. „Außerdem können auch Menschen im Rollstuhl hier spielen“.

Die Anlage sei immer gut besucht, buchen könne man seine „Tee Time“, wie der Spielbeginn bei Golf-Profis heißt, zudem online. Die Ausrüstung bekommt man leihweise und die Punkte werden auf einem Klemmbrett notiert. Gewonnen hat, wer am Ende die niedrigste Punktzahl aufweist.

Die Abschläge werden als Punkte gezählt – gewonnen hat, wer insgesamt am wenigsten Punkte erzielt. Patrick Sun Die Schläge werden als Punkte gezählt – gewonnen hat, wer insgesamt am wenigsten Punkte erzielt.

Die Öffnungszeiten sind unter der Woche von 15 bis 20 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist die Wintergolf-Anlage von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Kinder bis 18 Jahre spielen kostenlos, Erwachsene zahlen 5 Euro pro Person plus 5 Euro Pfandgebühr pro Gruppe. Am 10. Dezember findet zudem ein Wintergolf-Turnier für Kinder statt.

Einen wichtigen Tipp hat die MOPO: Empfehlenswert sind Handschuhe – wer dennoch friert, der findet Punsch, Glühwein und Co. gleich in unmittelbarer Nähe.

Das Fazit: Die Wintergolf-Anlage bietet eine tolle Alternative zur Schlittschuhbahn, auch wenn es körperlich nicht so anstrengend ist. Ein deutliches Plus ist aber, dass wirklich jeder mitmachen kann.