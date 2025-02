Bundestagswahl 2025: So viele Hamburger nutzen die Briefwahl

Am 23. Februar wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Bleibt Olaf Scholz Kanzler oder gelingt der Union das Comeback? Und welche Rolle spielen Grüne, FDP und AfD? In unserem Liveblog halten wir Sie über alle Entwicklungen rund um die Bundestagswahl in Hamburg auf dem Laufenden:

Briefwahl in Hamburg

– In der Hansestadt haben rund 35 Prozent der knapp 1,3 Millionen Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, insgesamt sind das etwa 446.000 Menschen. Zwar war die Quote 2021 noch höher, allerdings fand die Wahl während der Corona-Pandemie statt. Auch bei der Bürgerschaftswahl am 2. März ist das Interesse für die Briefwahl groß.

Nutzerrekord beim „Wahl-O-Mat“

– Die Online-Entscheidungshilfe „Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat einen neuen Nutzerrekord aufgestellt. Mehr als 21,5 Millionen Mal ist das Tool seit dem 6. Februar schon genutzt worden. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es 21,2 Millionen Nutzer innerhalb von dreieinhalb Wochen.

– Der „Wahl-O-Mat“ bietet Wählern die Möglichkeit, ihre Meinungen mit denen der Parteien abzugleichen. Dafür werden 38 politische Thesen bewertet: Nutzer können ihnen zustimmen, sie ablehnen, sich neutral verhalten oder sie überspringen. Am Ende können Nutzer sich anzeigen lassen, wie groß die inhaltliche Überschneidung zu den Parteien ist.

Ungleichheit der Geschlechter

– Weniger als ein Drittel der Bundestagskandidaten für die diesjährige Wahl sind Frauen. Am 23. Februar treten insgesamt 4506 Bewerber an, nur 1422 davon sind Frauen. Das entspricht einer Frauenquote von 31,6 Prozent (2021: 32,6 Prozent). Die jüngste Kandidatin ist eine 18-jährige Schülerin, die älteste Frau ist stolze 88 Jahre alt! Die Rentnerin kandidiert für die MLPD in Hamburg.