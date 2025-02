Am Sonntag fällen die Hamburger ihre Entscheidung: Wer soll die Stadt nach der Wahl im Bundestag vertreten?In mehreren Wahlkreisen gibt es spannende Konstellationen: Für Eimsbüttel hat sich ein grün-rotes Duell angekündigt, Hamburg-Nord will ein CDU-Spitzenkandidat zurückerobern und in Hamburg-Mitte kämpfen eine Politgröße und eine junge Grünen-Abgeordnete um das Mandat. Wer bisher die Wahlkreise von Altona bis Wandsbek vertreten hat, wer nun antritt – und wer laut einer aktuellen Prognose nur wenig Chancen hat, lesen Sie hier.