Die eigene Wahlentscheidung ist sehr persönlich. Und das Wahlgeheimnis für eine Demokratie unverzichtbar. Darüber aber zu sprechen und zu diskutieren, was einem wichtig ist in diesen Tagen, was einen bewegt und was man sich von den Parteien erhofft, kann wertvolle Inspiration sein. Diese Hamburgerinnen und Hamburger geben uns einen Einblick, wem sie am Sonntag bei der Bundestagswahl ihre Stimme geben werden.