Die Fahrt über die Elbe – für den Wilhelmsburger Manuel Gottlieb* (34) gehört sie fest zum Alltag. Als er am Mittwochabend jedoch die Fähre an den Landungsbrücken verlässt, wird es plötzlich gefährlich. Am Ende wird er geschlagen und getreten, bekommt Pfefferspray ins Gesicht. Der Grund? Gottlieb hatte laut widersprochen, als rechtsextreme Parolen gerufen wurden. Der MOPO erzählt das Opfer, was passiert ist – und welche Konsequenzen der 34-Jährige nun zieht.