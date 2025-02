Die SPD liegt bei der Bundestagswahl in Hamburg bisher vorn, sie muss allerdings Verluste einstecken. Das geht aus einer ersten Hochrechnung für die Hansestadt hervor. In den Wahlkreisen von Altona bis Wandsbek zeichnen sich bereits Tendenzen bei den Zweitstimmen ab. Die MOPO zeigt, wie es in Ihrem Wahlkreis aussieht.