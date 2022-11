Deutschland – Spanien im Liveticker: Kann das DFB-Team das WM-Aus verhindern?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will das frühe Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar verhindern. Nach der ernüchternden 1:2-Niederlage gegen Japan im ersten Gruppenspiel droht der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bereits gegen Spanien das WM-Aus in der Vorrunde. Im zweiten Spiel der Gruppe E im Al Bayt Stadium in Al-Khor ist Deutschland daher zum Siegen verpflichtet, um eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale für das DFB-Team zu wahren. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie an diesem 1. Advent. Trotz aller Begleitumstände dieser WM wollen wir uns in diesem Liveticker 90 Minuten lang auf die sportlichen Ereignisse in Katar konzentrieren – mit allem, was dazugehört.

Das Spiel im Liveticker