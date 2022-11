Alle Spiele und Termine der WM 2022 in Katar im Überblick

Die WM 2022 in Katar ist die vielleicht umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Menschenrechte, tote Arbeiter auf den Stadion-Baustellen und die Verlegung in die Weihnachtszeit und den Winter trübten die Vorfreude vieler auf das wichtigste Fußball-Turnier der Welt. Trotzdem will jede Nation auch in diesem Jahr den WM-Pokal in die Höhe stemmen. Wie weit kommt Deutschland? Und wer wird den amtierenden Weltmeister Frankreich vom Thron stoßen? Die MOPO gibt Ihnen einen Überblick über den Spielplan der WM vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 in Katar.

Der Spielplan der Fußball-WM in Katar 2022 im Überblick

Die angegebenen Anstoß-Zeiten sind deutscher Zeit (MEZ). Katar befindet sich in der Zeitzone AST (UTC+3), die Zeitverschiebung nach Deutschland beträgt während der WM also zwei Stunden. Die Anstoßzeiten in Katar sind demnach immer zwei Stunden früher.

WM-Vorrunde, Gruppe A: Spiele, Termine, Anstoßzeit

In Gruppe A spielen Gastgeber Katar, Ecuador, Senegal und Niederlande gegeneinander. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das WM-Achtelfinale, die anderen beiden Mannschaften scheiden aus.

Sonntag, 20.11.2022, 17 Uhr, al-Bayt Stadium (al-Chaur): Katar – Ecuador

Montag, 21.11.2022, 17 Uhr, al-Thumama Stadium (Doha): Senegal – Niederlande

Freitag, 25.11.2022, 14 Uhr, al-Thumama Stadium (Doha): Katar – Senegal

Freitag, 25.11.2022, 17 Uhr, Khalifa International Stadium (al-Rayyan): Niederlande-Ecuador

Dienstag, 29.11.2022, 16 Uhr, al-Bayt Stadium (al-Chaur): Niederlande – Katar

Dienstag, 29.11.2022, 16 Uhr, Khalifa International Stadium (al-Rayyan): Ecuador – Senegal

WM-Vorrunde, Gruppe B: Spiele, Termine, Anstoßzeit

In Gruppe B spielen England, Iran, USA und Wales gegeneinander. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das WM-Achtelfinale, die anderen beiden Mannschaften scheiden aus.

Montag, 21.11.2022, 14 Uhr, Khalifa International Stadium (al-Rayyan): England – Iran

Montag, 21.11.2022, 20 Uhr, Ahmad bin Ali Stadium (al-Rayyan): USA – Wales

Freitag, 25.11.2022, 11 Uhr, Ahmad bin Ali Stadium (al-Rayyan): Wales – Iran

Freitag, 25.11.2022, 20 Uhr, al-Bayt Stadium (al-Chaur): England – USA

Dienstag, 29.11.2022, 20 Uhr, al-Thumama Stadium (Doha): Iran – USA

Dienstag, 29.11.2022, 20 Uhr, Ahmed bin Ali Stadium (al-Rayyan): Wales – England

WM-Vorrunde, Gruppe C: Spiele, Termine, Anstoßzeit

In Gruppe C spielen Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen gegeneinander. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das WM-Achtelfinale, die anderen beiden Mannschaften scheiden aus.

Dienstag, 22.11.2022, 11 Uhr, Lusail Stadium (Lusail) : Argentinien – Saudi-Arabien

Dienstag, 22.11.2022, 17 Uhr, Stadium 974 (Doha): Mexiko – Polen

Samstag, 26.11 2022, 14 Uhr, Education City Stasium (al-Rayyan): Polen – Saudi-Arabien

Samstag, 26.11.2022, 20 Uhr, Lusail Stadium (Lusail): Argentinien – Mexiko

Mittwoch, 30.11.2022, 20 Uhr, Lusail Stadium (Lusail): Saudi-Arabien – Mexiko

Mittwoch, 30.11.2022, 20 Uhr, Stadium 974 (Doha): Polen – Argentinien

WM-Vorrunde, Gruppe D: Spiele, Termine, Anstoßzeit

In Gruppe D spielen Weltmeister Frankreich, Australien, Dänemark und Tunesien gegeneinander. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das WM-Achtelfinale, die anderen beiden Mannschaften scheiden aus.

Dienstag, 22.11.2022, 14 Uhr, Education City Stadium (al-Rayyan): Dänemark – Tunesien

Dienstag, 22.11.2022, 20 Uhr, al-Janoub Stadium (al-Wakra): Frankreich – Australien

Samstag, 26.11.2022, 11 Uhr, al-Janoub Stadium (al-Wakra): Tunesien – Australien

Samstag, 26.11.2022, 17 Uhr, Stadium 974 (Doha): Frankreich – Dänemark

Mittwoch, 30.11.2022, 16 Uhr, Education City Stadium (al-Rayyan): Tunesien – Frankreich

Mittwoch, 30.11.2022, 16 Uhr, al-Janoub Stadium (al-Wakra): Australien – Dänemark

WM-Vorrunde, Gruppe E: Spiele, Termine, Anstoßzeit

In Gruppe E spielen Spanien, Costa Rica, Deutschland und Japan gegeneinander. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das WM-Achtelfinale, die anderen beiden Mannschaften scheiden aus.

Mittwoch, 23.11.2022, 14 Uhr, Khalifa International Stadium (al-Rayyan): Deutschland – Japan

Mittwoch, 23.11.2022, 17 Uhr, al-Thumama Stadium (Doha): Spanien – Costa Rica

Sonntag, 27.11.2022, 11 Uhr, Ahmad bin Ali Stadium (al-Rayyan): Japan – Costa Rica

Sonntag, 27.11.2022, 20 Uhr, al-Bayt Stadium (al-Chaur): Spanien – Deutschland

Donnerstag, 01.12.2022, 20 Uhr, al-Thumama Stadium (Doha): Costa Rica – Deutschland

Donnerstag, 01.12.2022, 20 Uhr, Khalifa International Stadium (al-Rayyan): Japan – Spanien

WM-Vorrunde, Gruppe F: Spiele, Termine, Anstoßzeit

In Gruppe F spielen Belgien, Kanada, Marokko und Kroatien gegeneinander. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das WM-Achtelfinale, die anderen beiden Mannschaften scheiden aus.

Mittwoch, 23.11.2022, 11 Uhr, al-Bayt Stadium (al-Chaur): Marokko – Kroatien

Mittwoch, 23.11.2022, 20 Uhr, Ahmad bin Ali Stadium (al-Rayyan): Belgien – Kanada

Sonntag, 27.11.2022, 14 Uhr, al-Thumama Stadium (Doha): Belgien – Marokko

Sonntag, 27.11.2022, 17 Uhr, Khalifa International Stadium (al-Rayyan): Kroatien – Kanada

Donnerstag, 01.12.2022, 16 Uhr, Ahmad bin Ali Stadium (al-Rayyan): Kroatien – Belgien

Donnerstag, 01.12.2022, 16 Uhr, al-Thumama Stadium (Doha): Kanada – Marokko

WM-Vorrunde, Gruppe G: Spiele, Termine, Anstoßzeit

In Gruppe G spielen Brasilien, Serbien, Schweiz und Kamerun gegeneinander. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das WM-Achtelfinale, die anderen beiden Mannschaften scheiden aus.

Donnerstag, 24.11.2022, 11 Uhr, al-Janoub Stadium (al-Wakra): Schweiz – Kamerun

Donnerstag, 24.11.2022, 20 Uhr, Lusail Stadium (Lusail): Brasilien – Serbien

Montag, 28.11.2022, 11 Uhr, al-Janoub Stadium (al-Wakra): Kamerun – Serbien

Montag, 28.11.2022, 17 Uhr, Stadium 974 (Doha): Brasilien – Schweiz

Freitag, 02.12.2022, 20 Uhr, Lusail Stadium (Lusail): Kamerun – Brasilien

Freitag, 02.12.2022, 20 Uhr, Stadium 974 (Doha): Serbien – Schweiz

WM-Vorrunde, Gruppe H: Spiele, Termine, Anstoßzeit

In Gruppe H spielen Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea gegeneinander. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das WM-Achtelfinale, die anderen beiden Mannschaften scheiden aus.

Donnerstag, 24.11.2022, 14 Uhr, Education City Stadium (al-Rayyan): Uruguay – Südkorea

Donnerstag, 24.11.2022, 17 Uhr, Stadium 974 (Doha): Portugal – Ghana

Montag, 28.11.2022, 11 Uhr, Education City Stadium (al-Rayyan): Südkorea – Ghana

Montag, 28.11.2022, 14 Uhr, Lusail Stadium (Lusail): Portugal – Uruguay

Freitag, 02.12.2022, 16 Uhr, Education City Stadium (al-Rayyan): Südkorea – Portugal

Freitag, 02.12.2022, 16 Uhr, al-Janoub Stadium (al-Wakra): Ghana – Uruguay

WM-Achtelfinale 2022: Spiele, Termine, Anstoßzeit

Im Achtelfinale spielen die Sieger jeder Vorrundengruppe gegen die Zweitplatzierten jeder Vorrundengruppe. Der Sieger jedes Spiels qualifiziert sich für das WM-Viertelfinale, der Verlierer scheidet aus. Auch eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen sind möglich.

Samstag, 03.12.2022, 16 Uhr, Khalifa International Stadium (al-Rayyan): Sieger Gr. A – Sieger Gr. B

Samstag, 03.12.2022, 20 Uhr, Ahmad bin Ali Stadium (al-Rayyan): Sieger Gr. C – Sieger Gr. D

Sonntag, 04.12.2022, 16 Uhr, al-Thumama Stadium (Doha): Sieger Gr. D – Zweiter Gr. C

Sonntag, 04.12.2022, 20 Uhr, al-Bayt Stadium (al-Chaur): Sieger Gr. B – Zweiter Gr. A

Montag, 05.12.2022, 16 Uhr, Stadium 974 (Doha): Sieger Gr. E – Zweiter Gr. F

Montag, 05.12.2022, 20 Uhr, al-Janoub Stadium (al-Wakra): Sieger Gr. G – Zweiter Gr. H

Dienstag, 06.12.2022, 16 Uhr, Education City Stadium (al-Rayyan): Sieger Gr. F – Zweiter Gr. E

Dienstag, 06.12.2022, 20 Uhr, Lusail Stadium (Lusail): Sieger Gr. H – Zweiter Gr. G

WM-Viertelfinale 2022: Spiele, Termine, Anstoßzeit

Im Viertelfinale spielen die Sieger aller Achtelfinalspiele gegeneinander. Der Sieger jedes Spiels qualifiziert sich für das WM-Halbfinale, der Verlierer scheidet aus. Auch eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen sind möglich.

Freitag, 09.12.2022, 16 Uhr, Education City Stadium (al-Rayyan): Sieger AF 5 – Sieger AF 6

Freitag, 09.12.2022, 20 Uhr, Lusail Stadium (Lusail): Sieger AF 1 – Sieger AF 2

Samstag, 10.12.2022, 16 Uhr, al-Thumama Stadium (Doha): Sieger AF 7 – Sieger AF 8

Samstag, 10.12.2022, 20 Uhr, al-Bayt Stadium (al-Chaur): Sieger AF 3 – Sieger AF 4

WM-Halbfinale 2022: Spiele, Termine, Anstoßzeit

Im Halbfinale spielen die Sieger aller Viertelfinalspiele gegeneinander. Der Sieger jedes Spiels qualifiziert sich für das WM-Finale, der Verlierer für das Spiel um Platz 3. Auch eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen sind möglich.

Dienstag, 13.12.2022, 20 Uhr, Lusail Stadium (Lusail): Sieger VF 2 – Sieger VF 1

Mittwoch, 14.12.2022, 20 Uhr, al-Bayt Stadium (al-Chaur): Sieger VF 4 – Sieger VF 3

WM-Spiel um Platz 3 2022: Spiele, Termine, Anstoßzeit

Im Spiel um Platz 3 spielen die Verlierer der beiden Halbfinalspiele gegeneinander. Der Sieger gewinnt die Bronzemedaille. Auch eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen sind möglich.

Samstag, 17.12.2022, 16 Uhr, Khalifa International Stadium (al-Rayyan): Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

WM-Finale 2022: Spiele, Termine, Anstoßzeit

Im WM-Finale spielen die Sieger der beiden Halbfinalspiele gegeneinander. Der Sieger ist neuer Fußball-Weltmeister und gewinnt die Goldmedaille, der Verlierer ist Vize-Weltmeister und gewinnt die Silbermedaille. Auch eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen sind möglich.

Sonntag, 18.12.2022, 16 Uhr, Lusail Stadium (Lusail): Sieger HF 1 – Sieger HF 2