Pleite für Super-Bowl-Champion vor zweitem NFL-Spiel in Deutschland

Damit hat keiner gerechnet: Ausgerechnet vor der Reise nach Deutschland hat der amtierende Super-Bowl-Champion in der NFL gepatzt. Die Kansas City Chiefs verloren bei den Denver Broncos mit 9:24. Am kommenden Sonnntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN live) treffen sie im Stadion von Eintracht Frankfurt auf die starken Miami Dolphins. Es wird das zweite Spiel der US-Football-Liga in Germany überhaupt.

„Ich habe mich noch nie so schlecht dabei gefühlt, aus diesem Stadion zu laufen“, sagtt der von Grippe-Symptomen geschwächte NFL-Superstar-Quarterback Patrick Mahomes, der zuvor noch nie in Denver verloren hatte. Für die Chiefs endete damit eine Serie von sechs Siegen. „Wir werden daraus lernen“, sagte Coach Andy Reid.

Auf Miamis Tyreek Hill kann sich Deutschland freuen

Die Dolphins sind derweil bestens gerüstet für ihr Frankfurter Football-Abenteuer. Das Team aus Florida besiegte die New England Patriots 31:17 und feierte den sechsten Sieg im achten Saisonspiel.

Chiefs völlig platt – und die Dolphins kommen mit Rückenwind nach Frankfurt! #NFLFrankfurtGames pic.twitter.com/ZkFl6ZIGh5 — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) October 29, 2023

Freuen dürfen sich die Fans in Deutschland bei der spektakulären Begegnung auch auf Miamis Star-Receiver Tyreek Hill, der gegen New England Pässe für 112 Yards Raumgewinn fing und einen Touchdown erzielte. Damit ist „Cheetah“ der erste Spieler in der Geschichte der NFL, der in seinen ersten acht Saisonspielen mehr als 1000 Receiving-Yards verbuchen konnte. Pikant: Bis Anfang 2022 hatte Hill für die Chiefs gespielt und mit diesen den Super Bowl gewonnen.

Mahomes bleibt aber der mit Abstand größte sportliche Star, der in Frankfurt aufschlägt. Der 28 Jahre alte Quarterback führte die Chiefs zu zwei Super-Bowl-Siegen und wurde jeweils zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt. Auch MVP der NFL-Saison wurde Mahomes zweimal. Seine Art zu spielen, ist spektakulär.

Taylor Swift jubelt zusammen mit Britanny Mahomes (r.), der Frau von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes.

Taylor Swift in Frankfurt im Stadion? Wohl nur Wunschdenken

Viele seiner Pässe fängt Tight End Travis Kelce, der bei vielen Nicht-Football-Fans vor allem als neuer Freund von Taylor Swift bekannt ist. Es wird daher fröhlich spekuliert, ob die Pop-Gigantin ihren Schatz auch mit nach Deutschland begleitet. Doch hierbei handelt es sich wohl eher um PR und Wunschdenken der Veranstalter. „Jeder ist in Frankfurt herzlich willkommen. Ich würde mich freuen“, sagte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) zum Thema Swift, die allerdings kurz vor ihrer Südamerika-Tour steht.

Für die offizielle Halbzeit-Show werden jedenfalls der deutsch-spanische Sänger Nico Santos („Rooftop“) und der Berliner Rapper Kontra K sorgen.

Was für eine Stimmung! Football-Legende Tom Brady beim NFL-Spiel 2022 in München

Und überhaupt: Auch so ist der Hype um das zweite NFL-Spiel auf deutschem Boden gigantisch. Vor einem Jahr traf Tampa Bay um Quarterback-Legende Tom Brady in der Münchner Allianz Arena auf die Seattle Seahawks. Die Buccaneers setzten sich vor vollen Rängen mit 21:16 durch, Brady sagte später: „Das war eine der großartigsten Football-Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Als am Ende ‚Sweet Caroline‘ und ‚Country Roads‘ gespielt wurde – das war richtig episch.“

NFL in Frankfurt: Tickets waren in Minuten vergriffen

Mehrere Millionen Karten hätte die NFL für die Partie in Frankfurt verkaufen können, doch in der Arena gibt es nur Platz für 48.000 Menschen. Alle Tickets waren innerhalb weniger Minuten vergriffen. Das gilt auch für das zweite Frankfurt-Spiel eine Woche später (12. November, 15.30 Uhr) zwischen dem sechsmaligen Champion New England und den Indianapolis Colts.

2024 und 2025 soll es wieder NFL-Partien in Deutschland geben. Anzahl und Austragungsort(e) sind aber noch offen.