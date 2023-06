Teure Tickets? Egal! Zweites NFL-Spiel in Deutschland sofort ausverkauft

Und wieder mal gab es bei den meisten deutschen Football-Fans statt Vorfreude nur Frust! Innerhalb weniger Minuten sind alle Eintrittskarten für das zweite NFL-Spiel auf deutschem Boden zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs am 5. November in Frankfurt am Main weggegangen.

Die zweitbilligsten Tickets unterm Dach der Frankfurter Fußball-Arena kosten schon über 100 Euro, die teuersten Karten für das Spiel satte 225 Euro – den meisten Anhängern des US-Sports war es offenbar schlichtweg egal. „Alle Tickets im allgemeinen Kartenverkauf sind jetzt ausverkauft“, teilte der Veranstalter am Dienstagmittag schon kurz nach dem Verkaufsstart (12 Uhr) mit.

Chiefs gegen Dolphins in Frankfurt schnell ausverkauft

Die Zahl der Interessenten war riesengroß und überstieg die Millionengrenze, ein MOPO-Leser landete auf Wartelisten-Platz 1.420.909…

Für den MOPO-Leser wurde es nichts mit NFL-Tickets.

Die meisten gingen logischwerise leer aus, denn nur 48.000 Fans können Chiefs-Superstar Patrick Mahomes und den aktuellen Super-Bowl-Champion gegen Miami live in Aktion sehen. Von Käufen über den inoffiziellen Zweitmarkt zu noch höheren Preisen rät die NFL dringend ab.

Ticketmaster Resale ist die einzige autorisierte Wiederverkaufsseite. Der Kauf von einer anderen Quelle wird nicht empfohlen.



Via Twitter äußerten sich etliche Anhänger am Dienstag enttäuscht, forderten eine gerechtere Verteilung. Der NFL wird es wie üblich egal sein, nach der sehr gelungenen Premiere im vergangenen Jahr in München ist der Football-Markt Deutschland für die Liga extrem attraktiv geworden.

Der Ticketverkauf für das zweite NFL-Spiel in Frankfurt am 12. November zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots steigt am 11. Juli. Da kann man den Interessenten nur wünschen: Viel Glück!