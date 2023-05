Football-Highlights: Diese NFL-Spiele steigen 2023 in Deutschland

Auf diese Nachricht von der National Football League (NFL) hatten die Fans in Deutschland sehnsüchtig gewartet: Nach der furiosen Premiere 2022 in München zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks wurden nun für 2023 zwei weitere Football-Highlights in Germany angekündigt.

Der amtierende Super-Bowl-Champion gibt sich wie erwartet die Ehre! Die Kansas City Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes treffen am 5. November im Frankfurter Fußball-Stadion auf die Miami Dolphins.

Super-Bowl-Champion 2022! Patrick Mahomes reckt die Vince-Lombardy-Trophy in die Höhe.

Zudem kommen die in Deutschland sehr beliebten New England Patriots nach Frankfurt. Sie spielen am 12. November gegen die Indianapolis Colts.

Sebastian Vollmer, zweimaliger Super-Bowl-Champion mit den Patriots, freut sich auf „ein weiteres Highlight. Ich erwarte Großes“, sagte der Botschafter des Klubs. Für den 38-Jährigen gibt es einen „weiteren historischen Moment“, es werde im Vergleich zu München sicher „anders, nicht schlechter oder besser”.

Zwei NFL-Spiele 2023 in Frankfurt

Die NFL bestätigte damit am Mittwoch die seit Monaten wabernden Gerüchte, dass in der Main-Metrople gleich zwei Hauptrundenspiele der besten Football-Liga der Welt ausgerichtet werden.

Tom Brady begeisterte 2022 die Fans in München.

„Die Begegnungen in Deutschland werden den Fans im November zwei ausgesprochen spannende Spiele bieten. Wir freuen uns, beide Spiele in Frankfurt auszutragen, einer Stadt mit langer NFL-Historie und einer großen NFL-Fangemeinde“, sagte Dr. Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland.

Für Tickets müssen sich Fans vorab registrieren

Interessierte Fans müssen sich für Tickets registrieren. Der Vorverkaufsstart ist laut NFL für den Sommer geplant. Übertragen werden die Spiele von RTL, das ProSieben die NFL-Rechte weggeschnappt hat.

Das erste Hauptrundenspiel in Deutschland war im vergangenen Herbst das Duell der Buccaneers mit den Seahawks in München. Das Interesse an der Partie und die Stimmung in der Arena des FC Bayern München hatten Spieler wie Quarterback-Legende Tom Brady und NFL-Verantwortliche wie Liga-Boss Roger Goodell nachhaltig beeindruckt.