Furiose NFL-Premiere: Superstar Tom Brady bringt München zum Beben!

Der Nabel der Football-Welt, er lag an diesem Wochenende in München! Das erste reguläre Saisonspiel der National Football League (NFL) war nicht nur auf dem Rasen der Allianz Arena ein historisches Spektakel. Quarterback-Superstar Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers besiegten die Seattle Seahawks mit 21:16.

Fußball-Stars wie Jamal Musiala, Thomas Müller oder Serge Gnabry als Fans in ihrem eigenen Stadion, Ministerpräsident Markus Söder (unter Pfiffen) beim Münzwurf, Tennis-Star Alexander Zverev völlig fasziniert im Publikum, Rapper Cro bei der Show vor dem Spiel – diesen Kracher wollte sich niemand entgehen lassen.

NFL in München: Tom Brady und Tampa Bay siegen gegen Seattle

Massen wie sonst nur zum Oktoberfest hatten zuvor die bayrische Landeshauptstadt geflutet, nur ein Bruchteil von ihnen hatte tatsächlich eines der 69.811 Tickets ergattern können.

+++ Das erste NFL-Spiel in Deutschland – ohne euch Fans wäre das nicht möglich. DANKE! #NFLMunichGame +++ pic.twitter.com/KkTG3vZAeu — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) November 13, 2022

Seahawks-Fans waren in den Brauhäusern in der Überzahl, aber auch viel Bucs-Fans (die meisten mit Brady-Trikots) feierten ihr „Heimspiel“. Natürlich waren auch Trikots und Caps aller anderen 30 NFL-Teams zu sehen.

Am Sonntag um exakt 15.33 Uhr hatte dann der siebenmalige Super-Bowl-Champion den Ball erstmals in der Hand, begleitet von einem ohrenbetäubenden Jubel-Buhrufe-Mix. Tom Brady (45) ließ es sich auch nicht nehmen, zu Beginn des zweiten Quarters den ersten NFL-Touchdown-Pass in Germany überhaupt zu werfen, Julio Jones sprintete mit dem gefangenen Ei in die Endzone – 7:0 Tampa Bay, das erste Brady-Beben in München!

So ging es weiter, Bradys Pässe und das Laufspiel führten vor der Pause zu Leonard Fournettes Touchdown-Hecht zum 14:0. Und die Seahawks? Waren offenbar noch auf US-Westküsten-Zeit, wachten erst im letzten Viertel nach Bradys zweitem Touchdown-Pass auf Chris Godwin auf. Am Ende brachte Tampa Bay den verdienten Sieg über die Zeit.

„Es war eines der faszinierendsten Erlebnisse in meinen 23 Jahren NFL“, schwärmte Brady. „Das Stadion war elektrisch. Danke, München!“

2023 NFL-Spiele in Frankfurt und einer weiteren Stadt?

Am Ende aber war der Football in Deutschland der größte Sieger. 2023 kehrt die NFL zurück. Ein Spiel in Frankfurt ist sicher, aktuellen Gerüchten zufolge könnte ein weiteres dazukommen. In Düsseldorf – oder erneut in München.