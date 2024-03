„Jetzt ist es raus“: Wie das Hamburger Tennis-Ass Eva Lys mit ihrer Krankheit lebt

Eva Lys ist eine der Hoffnungsträgerinnen im deutschen Tennis. In ihrem Leben als Profi muss die 22-Jährige besonders auf ihren Körper hören, Lys leidet an einer rheumatischen Autoimmunerkrankung. Die Hamburgerin spricht offen darüber.

Es gibt Momente, in denen Eva Lys eine Pause braucht. Die 22 Jahre alte Hoffnungsträgerin im deutschen Tennis muss besonders behutsam mit ihrem Körper umgehen – sie leidet an Spondyloarthritis – einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung. Von ihren sportlichen Träumen lässt sich die Weltranglisten-146. aus Hamburg deshalb aber nicht abbringen.

Lys haben die Reaktionen „sehr viel Mut gemacht“

Lys, die schon bei den Australian Open und den US Open im Hauptfeld stand und für das deutsche Team im Billie Jean King Cup punktete, ging mit ihrer persönlichen Situation kürzlich an die Öffentlichkeit. Die Reaktionen fielen ausnahmslos positiv aus und hätten ihr „sehr viel Mut gemacht“, sagte Lys. „Ich habe mir lange überlegt, ob ich meine Krankheit bekannt mache, denn sie soll keine Entschuldigung für verlorene Matches sein.“

Sie habe vor allem erklären wollen, weshalb sie ab und an kurzfristig bei Turnieren absagen müsse. „Jetzt ist es raus, und das hat mich auch ein bisschen erleichtert“, sagte die Athletin mit Wurzeln in der Ukraine. Für sie ist der Umgang mit der Krankheit nichts Neues. Schon im Jahr 2020 hatten Untersuchungen die Diagnose ergeben. Es folgte eine medikamentöse Einstellung.

Auch bei Caroline Wozniacki eine Krankheit diagnostiziert

Lys ist nicht der erste prominente Fall einer Spielerin mit einer Autoimmunkrankheit im Tennis. Bei der früheren Weltranglistenersten Caroline Wozniacki wurde 2018 rheumatoide Arthritis festgestellt. „Ich konnte meine Arme nicht anheben, meine Schultern schmerzten, meine Ellenbogen, meine Hände und meine Füße“, berichtete die Dänin, die Anfang 2020 ihre Karriere für beendet erklärt hatte – und 2023 auf die Tour zurückkehrte.

Aktuell präsentiert sich Wozniacki in starker Form und auch Lys will angreifen. In diesem Jahr war sie auf WTA-Ebene bislang in Canberra, in Melbourne und zuletzt im Februar in Dubai am Start. Ihr Ziel ist es, die Top 100 zu knacken und sich dann dauerhaft bei den Grand Slams zu präsentieren.

Lys’ Selbstvertrauen ist mit den Jahren gewachsen. Ihr sei in ihrer sportlichen Karriere oft gesagt worden, sie sei „zu schwach dafür“, schrieb Lys in ihrem Post: „Desto stärker hat es mich gemacht. Ich bin überzeugt, dass meine Leidenschaft für den Sport mich weiterhin antreiben wird.“ (lg/sid)