Der EM-Countdown ist fixiert. Mit der Ukraine und Griechenland werden die letzten Tests im Juni vereinbart. Der Bundestrainer verspricht sich von diesen Gegnern eine spezielle Turnierprüfung. Bei den ersten Prüfungen in diesem Jahr gegen Frankreich und die Niederlande muss Julian Nagelsmann auf einen Neuling verzichten.

Bayern Münchens Youngster Aleksandar Pavlovic fällt für die kommenden beiden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft aus. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler, der erstmals in den DFB-Kader berufen worden war, leidet an einer Mandelentzündung und musste deshalb für die Testspiele am Samstag (21 Uhr/ZDF) in Lyon gegen Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande in Frankfurt absagen. Stand jetzt plant Nagelsmann keine Nachnominierung.

Pavlovic fehlt als einziger auf dem DFB-Campus

Am Dienstag standen dem Bundestrainer beim Mannschaftstraining auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main alle anderen 25 Profis zur Verfügung, inklusive der fünf weiteren möglichen Debütanten. Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim, Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim und die drei Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav hatte Nagelsmann wie Pavlovic erstmals nominiert.

Der Bayern-Spieler hatte schon seine eigentlich für Montag geplante Anreise wegen des Infekts verschoben. Am Samstag hatte sich der Jungstar beim 5:2-Sieg der Münchner bei Darmstadt 98 bei einem Zusammenprall eine dicke Schwellung über dem linken Auge zugezogen. Diese Blessur ist letztendlich aber nicht die Ursache für die Absage gewesen.

Ukraine und Griechenland kämpfen noch um ihre EM-Teilnahme

Nagelsmann hatte sich für die letzten Testspiele vor der Heim-EM „zwei kampfstarke, leidenschaftliche“ Gegner ausgesucht. Die Nationalmannschaft trifft am 3. Juni (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg auf die Ukraine. Die Generalprobe vor dem Turnierauftakt findet am 7. Juni (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland statt.

„Die letzten Länderspiele vor Turnierbeginn sind immer etwas Besonderes. Die Mannschaft steckt dann mitten in der Vorbereitung, jeder einzelne Spieler kämpft um seinen Platz im Team und der Bundestrainer kann letzte Details ausprobieren“, äußerte Sportdirektor Rudi Völler.

Die Ukraine und Griechenland spielen derzeit noch in den Playoffs um die EM-Teilnahme. Die Ukraine trifft am Donnerstag zunächst auf Bosnien-Herzegowina, Griechenland hat es zunächst mit Kasachstan zu tun. „Wir müssen uns mit Blick auf die Europameisterschaft und unsere Gruppengegner auf verschiedene Spielstile und -systeme vorbereiten. Die Ukraine und Griechenland sind zwei kampfstarke, leidenschaftliche Mannschaften – mit Gegnern dieser Art hatten wir zuletzt unsere Schwierigkeiten“, sagte Nagelsmann.

Der DFB verlor noch nie gegen die Ukraine oder Griechenland

Der Bundestrainer bezeichnete die Gegner auch als Kontrast zu den spielstarken Teams aus Frankreich und den Niederlanden.

Gegen die Ukraine und Griechenland hat Deutschland noch nie verloren. Gegen die Ukraine stehen fünf Siege und vier Remis in der Statistik. Zuletzt gab es im Juni 2023 in Bremen im 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte ein 3:3. Der letzte Vergleich mit Griechenland (sechs Siege, drei Remis) liegt schon fast zwölf Jahre zurück. Im EM-Viertelfinale in Danzig gewann die DFB-Elf mit 4:2.

Die Testpartien sind Teil der zweiten Phase der unmittelbaren EM-Vorbereitung. Vom 26. bis 31. Mai trainiert Nagelsmann mit seinem Kader im Weimarer Land. Dann folgt der Umzug ins EM-Quartier in Herzogenaurach. Die EM eröffnet der Gastgeber am 14. Juni in München gegen Schottland. Weitere Gegner in der Gruppe A sind am 19. Juni Ungarn in Stuttgart und am 23. Juni die Schweiz in Frankfurt. (lg/dpa)