Bundestrainer Julian Nagelsmann muss beim Start ins EM-Jahr zunächst auf Neuling Aleksandar Pavlovic verzichten. Der Teenager vom FC Bayern, der sich im Bundesliga-Spiel bei Darmstadt 98 am Auge verletzt hatte, hat einen Infekt. Er soll erst anreisen, wenn dieser auskuriert ist, teilte der DFB am Montag mit.

Etwas später am Treffpunkt in Neu-Isenburg bei Frankfurt trafen die Spanien-Legionäre mit Rückkehrer Toni Kroos, Antonio Rüdiger (beide Real Madrid), Marc-Andre ter Stegen und Kapitän Ilkay Gündogan (beide FC Barcelona) ein. Ter Stegen und Gündogan waren erst am späten Sonntagabend noch mit Barca bei Atletico Madrid gefordert, am Montag kamen Sie mit ihren Teamkollegen aus Spanien bereits im Teamquartier an.

Nagelsmann rechnet Kroos sein Comeback hoch an

Der begehrteste Spieler für Autogramme und Selfies war hierbei Kroos, der 993 Tage nach seinem 106. und bislang letzten Länderspiel in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft zurückkehrte. „Toni ist nicht der alleinige Heilsbringer“, sagte der Bundestrainer über den Mittelfeld-Chef, doch der Routinier könne „ein genialer Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive sein“. „Wer noch von Querpass-Toni schreibt, der hat keine Ahnung vom Fußball“, monierte Nagelsmann, der dem 34-Jährigen das Comeback hoch anrechne: „Er hätte auch im Sommer am Meer liegen können.“

Das könnte Sie auch interessieren: Kontakt zu Klopp? Weiter mit Nagelsmann? Rettig über die Bundestrainer-Frage

Nagelsmann hat für die Länderspiele am Samstag (21 Uhr/RTL) in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande 26 Spieler berufen. Darunter sind mit Pavlovic, den Stuttgartern Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav, Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim sowie dem Hoffenheimer Maximilian Beier sechs Neulinge.