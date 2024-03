Vor DFB-Debüt: Bayern-Juwel Pavlovic benommen raus – Sorgen um Kane

Sorgen um Aleksandar Pavlovic: Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die Nationalmannschaft nominierte Mittelfeldspieler von Bayern München musste im Spiel bei Darmstadt 98 (2:5) in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden. Auch Rekordmann Harry Kane musste frühzeitig raus.

Der 19-jährige Pavlovic war mit Oscar Vilhelmsson zusammengeprallt, wurde länger behandelt und verließ dann benommen den Platz. Für Pavlovic kam Konrad Laimer aufs Feld.

Pavlovic hatte von Nagelsmann unter anderem gegen seinen Münchner Teamkollegen Leon Goretzka den Vorzug bei der Nominierung am vergangenen Donnerstag erhalten, mit dem er sich am Samstag das Mittelfeld teilte. „Mein Plan war es, mich erst nach der EM in diesem Jahr zwischen Deutschland und Serbien zu entscheiden. Diese Entscheidung musste ich nun sofort treffen“, hatte Pavlovic gegenüber der „Bild“ erklärt.

Das Bayern-Juwel wird am Montag wie gewohnt zum Treffpunkt der Nationalmannschaft nach Frankfurt reisen können. „Es ist nichts Schlimmes, Gott sei Dank“, gab Pavlovic nach dem Darmstadt-Spiel Entwarnung. „Es ist schwer zu realisieren. Aber es ist eine schöne Sache, über die man sich freuen kann. Ich reise mit sehr viel Selbstvertrauen an. Es ist ein Erlebnis, dabei zu sein. Ich will alles reinhauen.“

Jamal Musiala trifft nach Traum-Dribbling zum 3:1

In Darmstadt setzte Bayern-Coach Thomas Tuchel von Beginn an auf den Youngster. Die Münchener starteten mit ihren Stars in Halbzeit eins, kontrollierten das Spiel, konnten aber einige Offensiv-Akzente der Darmstädter nicht verhindern. Nach 30 Minuten nutzte Tim Skarke seine Chance und traf zur vorübergehenden Führung der Lilien.

Die Münchener drehten merklich auf und schließlich war es Jamal Musiala (36.), der nach Vorarbeit von Harry Kane den Ausgleich erzielte. Treffen durfte Kane vor der Pause auch selbst noch, zur ersten Führung der Bayern in dieser Partie.

Knappe 20 Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut Dribbling-Wunder Musiala, der sehenswert zur 3:1-Führung traf (64.). Eine Viertelstunde später hätte es fast für einen Hattrick des Nachwuchstalents gereicht, Musialas Schuss traf allerdings nur die Latte.

Harry Kane prallt gegen den Pfosten

Nach Pavlovic sorgte 100-Millionen-Mann Kane für eine Schrecksekunde, als er nach der Chance des Youngsters beim Versuch an den Ball zu kommen, gegen den Pfosten knallte und behandelt werden musste. Der Engländer wurde mit einer Fußverletzung humpelnd ausgewechselt. „Er ist umgeknickt und musste den Knöchel mit Eis kühlen. Eine genaue Diagnose müssen wir noch abwarten. Wir hoffen, dass es bei dem Schreckmoment bleibt“, sagte Bayern-Trainer Tuchel nach dem Spiel.

Laut Sportdirektor Christoph Freund wird Kane trotzdem zur englischen Nationalmannschaft reisen und sich dort von seinen Vertrauensärzten durchchecken lassen. „Wir sind in enger Abstimmung. Er wird kein Risiko eingehen“, sagte Freund und ergänzte: „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm und er bald wieder auf dem Platz zurück ist.“

Den Sieg sicherten den Bayern, ohne Pavlovic und Kane, am Ende Serge Gnabry (74.) und Mathys Tel (90.+3). Trotz spätem Treffer für die Heimmannschaft durch Oscar Vilhelmsson, der nach dem Zusammenprall mit Pavlovic weitermachen konnte, steht am Ende ein 2:5-Pflichtsieg des FC Bayern München. Einz

Als nächstes geht es für Tuchels Team am Samstag den 20. März gegen die Rivalen aus Dortmund. Zuvor reisen einige Spieler allerdings zu DFB-Auswahl, die am 23. März in Lyon auf Vize-Weltmeister Frankreich und drei Tage später in Frankfurt auf die Niederlande trifft – ob mit oder ohne Pavlovic, blieb zunächst offen.