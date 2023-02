Zurück in der Startelf: HSV-Coach Walter setzt auf seine Top-Vorbereiter

Nach dem furiosen 3:3 in Heidenheim geht es für den HSV am Sonntag (13.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld weiter. Auch wenn es Trainer Tim Walter noch nicht offiziell verraten will, wird es Veränderungen in der Startelf der Hamburger geben. Dazu gehört auch, dass der HSV-Coach erstmals in diesem Jahr zwei der besten Vorlagengeber der Zweiten Liga gemeinsam starten lässt.

Neun Tore hat László Bénes in dieser Saison schon vorbereitet. Da kann kein anderer Zweitliga-Profi mithalten. In diesem Ranking auf Platz vier steht aktuell Jean-Luc Dompé. Der Franzose hat auch bereits für sechs Torvorlagen gesorgt. Gegen Bielefeld sollen nun beide gemeinsam von Beginn an ran. Das gab es zuletzt Anfang November beim 4:2 gegen Sandhausen. Damals bereitete das Duo drei der vier HSV-Tore vor.

Bénes spielte zuletzt häufig nur als Joker beim HSV

Nach einer kleinen Verletzung in der Winterpause ließ Walter in den ersten drei Spielen der Rückrunde Bénes nur als Joker ran. Auch in dieser Rolle bereitete er letztlich drei Tore vor. Doch nun ist der slowakische Nationalspiele wieder reif für die Startelf. „Ich glaube, dass er unter Beweis gestellt hat, dass er jetzt wieder voll da ist“, sagt Walter, der für Bénes höchstwahrscheinlich Ransford Königsdörffer auf die Bank setzen wird.

Und was ist mit Dompé? Der Franzose war nach seinem Autounfall auch vergangene Woche in Heidenheim auf dem Platz neben der Spur und wurde schon nach 45 Minuten wieder ausgewechselt. „Ich finde, dass er diese Woche sehr gut trainiert hat. Jeder Spieler kann mal einen schlechten Tag haben. Wir hoffen, dass die Tage bei ihm nicht so häufig sind“, meint Walter.

Im Klartext heißt das: Gegen Bielefeld bekommt Dompé die Chance, es besser als in Heidenheim zu machen – und zwar zusammen mit Bénes.