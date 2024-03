Wie bitter! HSV-Talente erleben EM-Drama

Ihre Vorgänger-Generation um HSV-Juwel Bilal Yalcinkaya (17) hatte im Dezember noch den WM-Titel geholt – die neue deutsche U17-Nationalelf erlebte nun hingegen ein Drama, an dessen Ende die gescheiterte Qualifikation für die EM (20. Mai bis 5. Juni auf Zypern) stand.

Und mittendrin: Die HSV-Talente Otto Stange (17) und Karim Coulibaly (16), die bei der Pleite im abschließenden Gruppen-Spiel gegen Portugals U17 beide in der Startelf standen.

EM-Aus für Otto Stange und Karim Coulibaly

Das Unglück in Kurzform: Die deutsche U17 erzielte am Dienstag in der 90. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3, das aufgrund der besseren Tordifferenz für Platz zwei in der Gruppe und damit für die EM-Qualifikation gereicht hätte.

Das könnte Sie auch interessieren: Bittere Bilanz: Fährt jetzt nur ein einziger HSV-Profi zur EM?

Im Parallelspiel traf Kroatiens U17 aber in der 96. Minute noch zum 5:0 gegen Irlands U17 – und hatte als neuer Tabellenzweiter daher plötzlich doch wieder das um einen Treffer bessere Torverhältnis als das DFB-Team um Stange, Coulibaly und Co.