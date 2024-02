Yalcinkaya und Co.: Wie Baumgart mit den HSV-Talenten plant

Das eigentlich für den Abend angesetzte Spiel der HSV-U21 gegen den SV Meppen fällt aus – geschont werden müssten die in der Regionalliga spielberechtigten Talente also nicht. Dennoch werden einige am Mittwoch nicht beim Profi-Training mitwirken. Was aber nicht heißt, dass Steffen Baumgart die Talente Bilal Yalcinkaya, Otto Stange, Luis Seifert und Co. grundsätzlich nicht mitüben lässt. Die Youngster dürfen bei den Profis bleiben, das war schon letzte Woche zu sehen – nur eben nicht jeden Tag. Wie am Mittwoch.

Der neue HSV-Coach lässt seine Spieler erst am zweiten und dritten Trainingstag einer Woche am intensivsten arbeiten, zumeist in größeren Gruppen. Dann sollen künftig auch die Talente mit dabei sein.

HSV-Talente dürfen sich auch unter Baumgart zeigen

In Richtung Wochenende fallen die Kaderentscheidungen – und dann wird beschlossen, welches Talent etwa bei der U19 oder U21 das Abschlusstraining mitmacht und dort dann auch spielt. Die Aufgaben von Ex-Assistent Julian Hübner als „Verbindungscoach“ zwischen Nachwuchs und Profis übernimmt fortan Baumgarts Co-Trainer Loic Favé, der zugleich als Nachwuchsdirektor fungiert.

Derweil hat der HSV mit U19-Talent Davis Rath, der unter Walter ebenfalls schon mal bei den Profis trainiert hatte, langfristig verlängert. Der 18-Jährige war im Sommer 2015 von Eintracht Norderstedt in den Volkspark gewechselt und durchlief seither sämtliche Jugendteams. In dieser Saison kam er in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nord Ost bisher auf zwölf Einsätze (drei Tore) für die HSV-U19.

Drei Tage nach seinem Treffer beim 1:2 gegen RB Leipzig ließ sich Rath am Dienstagvormittag nun bei seiner Unterschrift mit Sportdirektor Claus Costa ablichten. Nach Yalcinkaya und Stange ist der Mittelfeldmann der dritte Youngster, der dieses Jahr beim HSV verlängert hat.