HSV-Talent Otto Stange (16) bleibt! Aber Walter muss Versprechen brechen

Für Otto Stange und Bilal Yalcinkaya zeigte das Navi Freitag nicht Gelsenkirchen an – sondern Odense. Für die beiden Talente ging es mit der HSV-U19 zum Christian-Eriksen-Cup nach Dänemark, nicht mit den Profis zum Zweitliga-Auftakt, weil Tim Walter keine freien Kader-Plätze zu vergeben hatte. Schöne Nachrichten gibt es für das Duo dieser Tage trotzdem – denn nach Yalcinkaya hat nun auch Stange langfristig beim HSV verlängert!

„Ich bin sehr glücklich, dass ich weiterhin mit der Raute auf der Brust auf Torejagd gehen kann. Ich habe hier im Nachwuchs top Bedingungen, komme jeden Tag mit viel Freude zum Volkspark und möchte mich einfach mit harter Arbeit Schritt für Schritt den Profis anbieten“, sagt Stange, dessen ursprünglicher Kontrakt im Sommer ausgelaufen wäre. Das neue Arbeitspapier des Angreifers hat laut Vereinsmitteilung eine „langfristige“ Gültigkeit.

Langfristig: Talent Otto Stange (16) verlängert beim HSV

„Otto hat in den vergangenen Monaten sein großes Potenzial unter Beweis gestellt. Gerade für sein junges Alter besitzt er schon ausgesprochen gute Anlagen. Deshalb trainiert er schon seit mehreren Wochen mit unseren Profis und hatte es sich auch verdient, Anfang Januar im Trainingslager dabei gewesen zu sein“, kommentierte Sportdirektor Claus Costa und forderte: „Das muss nun auch der Weg für die nahe Zukunft sein, damit sich Otto weiter Schritt für Schritt an den Profibereich gewöhnt. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam beim HSV fortsetzen werden.“

Stange war nach Stationen beim FC St. Pauli und dem Eimsbütteler TV im Sommer 2022 in den HSV-Nachwuchs gewechselt und kam in dieser Saison hautsächlich in der U17 des HSV zum Einsatz. In der U17-Bundesliga Nord/Nordost erzielte er seit Sommer 13 Tore in elf Spielen.

„In Otto hat ein weiteres Talent aus unserem Nachwuchs trotz Begehrlichkeiten anderer Klubs seinen Vertrag bei uns verlängert“, sagte Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch nach der Einigung. „Das macht uns einerseits natürlich sehr stolz, ist andererseits aber auch ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Arbeit, die all unsere Mitarbeiter im Nachwuchs leisten. Das spricht für unseren Weg.“

Otto Stange wartet noch auf sein Profi-Debüt für den HSV

Stanges Weg dürfte mittelfristig in den Profi-Bereich führen – auch wenn er im vergangenen Jahr zweimal an seinem Debüt vorbeischrammte. Und da Walter, der für die Schalke-Partie sogar erstmals in dieser Saison Elijah Krahn aus dem Kader strich, auch mit Blick aufs Spiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag personell keine Engpässe zu beklagen hat, muss er wohl ein Versprechen brechen.

Im Pokal in Bielefeld (31. Oktober) hatte Stange erstmals im Profi-Aufgebot gestanden, Walter den 16-Jährigen, der am 9. Februar 17 Jahre alt wird, aber nicht eingewechselt. Es war die verpasste Chance, Stange zum jüngsten HSV-Profi-Spieler jemals zu machen – genau wie in der Liga gegen Braunschweig (24. November). „Kommt noch“, kündigte Walter schon Anfang November an – doch dafür ist es bald zu spät.

Verhilft der Coach dem Stürmer am Sonntag gegen den KSC nicht zum Zweitliga-Debüt, wofür in personeller Hinsicht aktuell nichts spricht, wird Omar Megeed, der bei seinem Debüt im August 2022 zarte 16 Jahre und 359 Tage alt war, vorerst jüngster HSV-Profi bleiben. Auch ohne Rekord freut sich Stange aber über seine langfristige Zukunft im Volkspark.