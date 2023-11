Er ist erst 16: HSV-Teenie steht vor Profi-Debüt und einem Rekord

91 Tage hat Tim Walter noch. Am 2.2.2024 wird Otto Stange 16 Jahre und 358 Tage alt sein – und damit einen Tag jünger als Omar Megeed, als dieser letztes Jahr zum jüngsten Spieler bei den HSV-Profis jemals wurde. Doch nun wackelt Megeeds Rekord – weil Walter den Einsatz des 16-jährigen Stange ansagt.

Schon nach Bielefeld hatte der Profi-Trainer den U17-Stürmer erstmals mitgenommen, aber noch nicht eingewechselt. „Kommt noch“, sagte Walter nun vielsagend – und schwärmte von Stange, der erst im Sommer 2022 vom Eimsbütteler TV in den HSV-Nachwuchs gewechselt war: „Er hat großes Potenzial, die Leichtigkeit, den Willen und so eine kesse Art, die gefällt uns.“ Am Donnerstag zwar nicht, aber schon letzte Woche mischte Stange im Profi-Training mit – anders als Tom Sanne.

Der 19-Jährige hatte vor einem Jahr gegen den kommenden Gegner Magdeburg (Samstag, 20.30 Uhr, live bei Sky und Sport 1) bei den Profis debütiert – und direkt getroffen. Im Sommer unterschrieb Sanne seinen ersten Profi-Vertrag, den besten Stand hat er seither aber nicht unter Walter und spielte diese Saison bisher nur in der Regionalliga für die U21 (zehn Tore).

Was schon allein daran liege, dass dass der HSV mit Robert Glatzel und András Németh im Sturm sehr gut besetzt sei: „Aber Tom ist immer auf unserem Schirm“, sagt Walter. „Weil er Qualitäten hat, die sonst keiner hat. Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden.“