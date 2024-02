Plötzlich Ersatz: Was der HSV jetzt von Heuer Fernandes erwartet

Als Daniel Heuer Fernandes Anfang Dezember 2023 seinen Vertrag beim HSV vorzeitig bis 2026 verlängerte, war die Freude auf allen Seiten groß. „Ich fühle mich sehr wohl und bin absolut glücklich. Ich wollte unbedingt beim HSV bleiben, um als Führungsspieler vorwegzugehen und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, erklärte der Torwart, der damals noch die klare Nummer eins beim HSV war. Keine drei Monate später gibt es eine andere Situation.

Heuer Fernandes ist beim HSV jetzt erst mal nur noch in der Rolle des Herausforderers. Den Platz im Tor hat für den Moment Ersatzmann Matheo Raab bekommen. Das kann sich grundsätzlich auch bald wieder ändern. „Beide können mir in den nächsten Wochen zeigen, wer der Bessere ist“, meint Trainer Steffen Baumgart. Vor allem Heuer Fernandes steht dabei nun extrem unter Beobachtung.

Fans wählten Heuer Fernandes zwei mal zum Spieler der Saison

Seit Sommer 2019 ist der 31-Jährige beim HSV. Bis auf eine Spielzeit war er bislang immer der Stammkeeper in Hamburg. Von seinen Mitspielern und der sportlichen Führung bekam er in dieser Zeit viel Rückendeckung. Heuer Fernandes zahlte oft mit Leistung zurück. Zuletzt wählten ihn die Fans sogar gleich zwei Mal in Folge zum Spieler der Saison.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Noten gegen Elversberg: Einer ragt heraus aus dem Kollektiv

Nun muss der Torhüter beweisen, dass er auch als Herausforderer funktioniert und in anderer Position dem Team helfen und die Mitspieler so unterstützen kann, wie sie es auch bei ihm immer gemacht haben. Voller Einsatz und gute Leistungen im Training sind gefragt. Auch in der Kabine wird von ihm erwartet, dass er als Führungsspieler weiter mit positiver Ausstrahlung auftritt und jetzt nicht die persönlichen Interessen in den Vordergrund stellt. Für „Ferro“ eine spannende und mit Blick auf die Zukunft auch richtungsweisende Phase.