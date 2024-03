Bittere Bilanz: Fährt jetzt nur ein einziger HSV-Profi zur EM?

Ein halbes Dutzend HSV-Profis hatte zuletzt noch die Teilnahme an der EM im Visier – doch elfeinhalb Wochen vor dem Start des Turniers hat sich das Feld erheblich gelichtet. Vieles spricht dafür, dass einzig und allein László Bénes die HSV-Farben bei der EURO vertreten wird.

Der Slowake (tritt am Dienstag in Norwegen an) ist in seinem Nationalteam eine feste Größe und hat seinen Platz im 23er-Kader sicher. Für den 25-Jährigen wäre es nach der EM 2021 bereits die zweite Turnier-Teilnahme. Für alle anderen HSV-Nationalspieler aber sieht es diesbezüglich schlecht aus.

Suhonen und Hadzikadunic scheiden aus Playoffs aus

Die Träume von Anssi Suhonen (Finnland) und Dennis Hadzikadunic (Bosnien) platzten am vergangenen Donnerstag mit den Niederlagen in den Playoff-Halbfinals. Angreifer András Németh, beim HSV in dieser Saison total glücklos, erhielt einen EM-Dämpfer, wurde nur noch zu Ungarns U21 und nicht mehr zum A-Team eingeladen. Auch Miro Muheim hoffte auf seine erste Nominierung für die Schweiz – doch daraus wurde nichts.

Das könnte Sie auch interessieren: Petition läuft: Fans fordern Kult-Song als DFB-Torhymne – HSV steigt ein

Bleibt noch Ludovit Reis, der vom slowakischen Verband bislang vergebens umgarnt wurde. Derzeit geht die Tendenz des 23-Jährigen eher dahin, weiterhin für die Niederlande spielen zu wollen. Da aber ist ein Einsatz im A-Team in weiter Ferne. So dürfte Bénes wohl Hamburgs einziger EURO-Stern des kommenden Sommers bleiben.