Die deutsche Nationalmannschaft schlägt Frankreich mit 2:0 und scheint den sportlichen Turnaround geschafft zu haben. Abseits des Platzes gibt es Diskussionsstoff – um die DFB-Torhymne.

Denn einige Fußballfans würden Tore der Nationalmannschaft künftig am liebsten mit „Völlig losgelöst von der Erde“ feiern. In einer Online-Petition werden seit Sonntag zweieinhalb Monate vor der Heim-EM Unterschriften dafür gesammelt, dass künftig bei Treffern der DFB-Auswahl der Kult–Hit „Major Tom“ von Peter Schilling gespielt wird. Bis zum Montagmorgen kamen bereits über 10.000 Stimmen zusammen.

Aktueller Song stammt von Zombie Nation

Aktuell wird bei Toren der deutschen Nationalmannschaft der Song „Kernkraft 400“ von Zombie Nation gespielt. Für den hatten sich die Fans in einer Abstimmung des DeFB Mitte 2019 entschieden. Auch beim kommenden Heimspiel am Dienstag gegen die Niederlande würde im Fall eines Tores dieses Lied gespielt, wie der DFB „t-online.de“ mitteilte.

Im Netz kursieren schon diverse Videos, in denen das Blitz-Tor von Florian Wirtz gegen Frankreich musikalisch mit „Major Tom“ unterlegt ist. Unter anderem Sky-Reporter Florian Plettenberg teilte auf „X“ (ehemals Twitter) einen Beitrag mit mit den Worten „Macht ne Gänsehaut.“

Brauchen wir nicht reden. Macht ne Gänsehaut. Übrigens: @X kann ab und an toxisch sein, bringt aber auch oft ganz nette Ideen hervor … Die sagenumwobene Aufbruchstimmung, endlich da ⤵️ @DFB_Team, hat der Major Tom ne Chance? pic.twitter.com/lyDGSaexif — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 24, 2024

Aber nicht nur bei DFB-Fans scheint der Petitions-Vorschlag gut anzukommen. Auch der HSV springt auf den Zug auf. Der Klub veröffentlichte auf „X“ seine ganz eigene Variante. Eventuell könnte die den Verantwortlichen beim DFB aber etwas zu einseitig sein. Es muss ja eine gewisse Neutralität gewahrt werden…

Torhymnen-Diskussion – da machen wir natürlich mit und würden diesen Banger als Alternative ins Rennen schicken. Was meint ihr, @DFB_Team? #nurderHSV pic.twitter.com/39Zj3IUSXi — Hamburger SV (@HSV) March 25, 2024

„Major Tom“ war in Verbindung mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht worden, weil das Lied in den Adidas-Werbevideos zu den neuen Trikots gespielt wird. In der Folge tauchten in den sozialen Medien Clips auf, in denen Treffer der DFB-Auswahl mit dem Song unterlegt wurden.

Im Refrain des Liedes von 1982 „schwebt das Raumschiff völlig schwerelos“ und „völlig losgelöst von der Erde“. Genau so soll die Nationalmannschaft dann auch bei der Europameisterschaft abheben. (dpa/ck)