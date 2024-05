Ticket-Ansturm! HSV löst Hype bei Landesligist aus – so kam es zum Test

Das regnerisch-windige Frühjahrswetter überstand das östlich von Lüneburg gelegene Neetze am vergangenen Wochenende folgenlos, das vom örtlichen Verein eingerichtete Postfach aber explodierte schon am Freitag förmlich – weil es dem riesigen Ticket-Ansturm kaum standhielt. Dass der HSV sein erstes Testspiel der Vorbereitung auf die kommende Saison beim niedersächsischen Landesligisten bestreitet, hat in der 2.600-Einwohner-Gemeinde eine „sehr große Euphorie“ ausgelöst, wie Daniel Lüdemann sagt. Auf den Präsidenten des Tus Neetze warten jetzt sechs harte Wochen. „Mit wenig Freizeit.“

Am Freitagmittag um 12 Uhr hatte der HSV den Termin für seinen ersten Test des Sommers bekanntgegeben, anschließend dauerte es nur wenige Stunden, bis der TuS Neetze auf seiner Website ein Ticket-Update veröffentlichen musste: „Aufgrund der extrem hohen Nachfrage werden ab sofort keine weiteren Reservierungen mehr entgegen genommen.“ Das Kontingent war ausgeschöpft. Beinahe restlos.

TuS Neetze plant bei HSV-Testspiel mit 2500 Zuschauern

„Wir planen insgesamt mit 2500 Zuschauern“, sagt TuS-Präsident Lüdemann im Gespräch mit der MOPO. „Und für so einen kleinen Verein wie uns haben wir ein sehr kurzes Zeitfenster, um logistisch alles zu schaffen.“ Am 6. Juli um 14 Uhr, im Rahmen der ersten Hamburger Vorbereitungswoche, wird Steffen Baumgarts Mannschaft im Neetzer Jahnstadion auflaufen, dann empfängt der kleine TuS den großen HSV und dessen mögliche Neuzugänge.

Bereits im Vorjahr testete der HSV gegen einen Vertreter der Landesliga Lüneburg, siegte damals ebenfalls nach einem Ticket-Hype am 2. Juli 2023 mit 3:2 beim FC Verden 04, der nun als Meister feststeht und in die Oberliga aufsteigt. Neetze wird die Sechstliga-Spielzeit zwischen Rang fünf und neun beenden, bestreitet am kommenden Wochenende auswärts das letzte Saisonspiel, ehe es in die Sommerpause geht – aber nicht für das Orga-Team.

Präsident Lüdemann: „Hier ist es sehr HSV-durchzogen“

„Da sind ein paar Köpfe drin und wir sind täglich im Austausch“, berichtet Lüdemann, der am Montag einen HSV-Vertreter zur Platzbegehung in Neetze empfing. Der Kontakt zwischen Zweit- und Landesligist kam über die Hamburger Beratungsagentur „Onside“ zustande, die für den HSV als Organisator und Abwickler von Trainingslagern und Testspielen fungiert. Coach Baumgart bittet seine Profis am 29. und 30. Juni zu Leistungstests, angesichts des während der EM von der UEFA belegten Volksparkstadions stehen dann zeitnah zwei Sommer-Camps an – und zum Abschluss von Trainingswoche eins eben das Gastspiel in der Samtgemeinde Ostheide.

„Die Ostseite des Landkreises Lüneburg ist hier sehr HSV-durchzogen. Man muss nur mal am Spieltag morgens an den Lüneburger Bahnhof gehen, da gibt es dann nur Schwarz-Weiß-Blau“, erzählt Lüdemann. „Entsprechend groß ist die Lust der Spieler schon jetzt.“ Und die Vorfreude der Neetzer Anhängerschaft erst recht. Auf den HSV. Und ein einmaliges Testspiel.