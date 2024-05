Als Stefan Kuntz sich am Donnerstag zunächst einmal von Steffen Baumgart verabschiedete, gab der neue HSV-Sportvorstand seinem Trainer einen klaren Auftrag mit auf den Weg. Nach Tagen der Unruhe, in denen Baumgart um seinen Job fürchten musste, soll der Coach nun erstmal kräftig durchpusten und sich zügig in den Urlaub verabschieden. Denn Kuntz soll nicht verborgen geblieben sein, wie sehr die ungeklärte Situation an seinem Trainer nagte. Eine Verunsicherung, von der er sich nun erholen soll.

Als Stefan Kuntz sich am Donnerstag zunächst einmal von Steffen Baumgart verabschiedete, gab der neue HSV-Sportvorstand seinem Trainer einen klaren Auftrag mit auf den Weg. Nach Tagen der Unruhe, in denen Baumgart um seinen Job fürchten musste, soll der Coach nun erstmal kräftig durchpusten und sich zügig in den Urlaub verabschieden. Denn Kuntz soll nicht verborgen geblieben sein, wie sehr die ungeklärte Situation an seinem Trainer nagte. Eine Verunsicherung, von der er sich nun erholen soll.

Die hektischen Tage im Volkspark sind fürs Erste vorbei, alle Fragezeichen sind geklärt. Kuntz, der am Dienstag Jonas Boldt als Sportvorstand beerbte, hält an Baumgart fest, auch Sportdirektor Claus Costa bleibt an Bord. Während der Coach sich mittlerweile wie befohlen in den Urlaub verabschiedet hat, laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren.

Mehr als sechs Stunden saßen Kuntz und Baumgart am Mittwochabend und Donnerstagvormittag zusammen, um die zwischenmenschliche Chemie auszuloten und festzustellen, ob sie einen ähnlichen fußballerischen Ansatz haben. Ein Austausch der beiden Ex-Profis, der in einer klaren Haltung mündete. „Wir machen mit Steffen Baumgart weiter“, verkündete Kuntz am Donnerstag im Rahmen seiner ersten Pressekonferenz im Volkspark.

HSV-Bosse sind im Austausch bezüglich der Kaderplanung

Nun geht es an die Kaderplanung. Baumgart, der sich in Kürze ins Ausland verabschieden wird, bleibt in Sachen Kaderplanung erreichbar. Kuntz und Costa, die am Donnerstag gemeinsam zum Relegationsspiel ihres Ex-Klubs Bochum gegen Düsseldorf (0:3) düsten, wollen im Zusammenspiel mit dem Trainer neue Spieler finden, die den HSV dem großen Ziel Aufstieg im siebten Versuch näherbringen sollen, als es zuletzt der Fall war.

Profitieren will der Verein dabei insbesondere von den unterschiedlichen Kontakten, die Kuntz und Baumgart im Laufe ihrer Karrieren sammelten und die sie nun gemeinsam nutzen wollen. Hamburgs neuer Sportvorstand gilt dabei als Top-Experte für die Talentsichtung im gesamten europäischen Raum. Eine Expertise, die er sich zwischen 2016 bis 2021 als Trainer der deutschen U21 aneignete. Kein Juwel in diesem Jahrgang, das Kuntz nicht kennt. Davon will der HSV profitieren und hofft, gegebenenfalls im richtigen Moment zuschlagen zu können. Wie in den Vorjahren könnten auch diesmal Leihgeschäfte zu einem gängigen Modell werden, das deutete Kuntz bereits an.

HSV-Trainer Baumgart will alte Kontakte nutzen

Neben hoffnungsvollen Talenten, die sich beim HSV weiterentwickeln sollen, sucht der Verein auch nach erfahrenen Profis, die sich im Idealfall in der zweiten Liga auskennen. Baumgart sprach sich nach dem verpassten Aufstieg vehement für eine Umstrukturierung des Kaders aus, erklärte: „Braucht es nur die besten Spieler? Oder auch Jungs, die vielleicht andere Qualitäten haben?“ Auch Kuntz soll diesen Bedarf sehen. Zu erwarten ist, dass Baumgart seine alten Kontakte nutzt und unter anderem intensiv um Spieler werben wird, mit denen er bereits erfolgreich in Paderborn und Köln zusammenarbeitete.

Möglichst zügig wollen die Bosse auch klären, welche Spieler den Verein verlassen. László Bénes, der per Ausstiegsklausel gehen darf, wird wohl nicht zu halten sein. Auch Robert Glatzel und Ludovit Reis besitzen Klauseln. Glatzel ist hin- und hergerissen. Reis soll eher zu einem Wechsel tendieren, der aber durchaus an der Höhe seiner Ablöse (liegt im Bereich von fünf bis sieben Millionen Euro) scheitern könnte. So war es auch schon vor der vergangenen Saison.

Verlässt Heuer Fernandes den HSV im Sommer?

Klar ist auch: Durch Baumgarts Verbleib steigen die Chancen, dass Keeper Daniel Heuer Fernandes (wurde zur Nummer zwei degradiert) den Verein im Sommer verlassen möchte. Frankreich-Talent William Mikelbrencis, der unter Baumgart bislang keine Rolle spielte, tendiert nach MOPO-Informationen dazu, den Kampf anzunehmen und im Sommer neu anzugreifen.

Dann will Baumgart ohnehin ausloten, wie es um die Nachwuchskräfte im Volkspark bestellt ist. Nach den Fitness- und Leistungstests, mit denen die Profis am 29. und 30. Juni aus dem Sommerurlaub starten, werden mehrere Talente für einen längeren Zeitraum unter Baumgart trainieren und auch mit in die beiden Sommer-Trainingslager reisen. Regionalliga-Torschützenkönig Tom Sanne (20), U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya (18), U17-Nationalspieler Otto Stange (17) und andere sollen dann eine ernsthafte Chance erhalten, sich im Aufgebot festzubeißen. Welche Jungkräfte Baumgart noch dazu nimmt, wird er in Abstimmung mit seinem Assistenten Loic Favé entscheiden, der als sportlicher Nachwuchsleiter des Vereins den besten Überblick hat. Eine größere Verzahnung ist angedacht, diese Pläne verdeutlichte Baumgart seinem neuen Boss Kuntz ausführlich.

Zunächst aber soll der Trainer durchpusten. Zumindest ein wenig, wenngleich Kuntz und Baumgart trotz ihres klaren Appells beim Abschied wussten: Viel Zeit wird bis zum nächsten Telefonat nicht vergehen, Urlaub hin oder her.