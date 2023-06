HSV löst Ticket-Hype aus: Testspiel in weniger als einer Stunde ausverkauft

Der Ticket-Hype erinnerte fast ein bisschen an die Zustände beim HSV. Am Dienstag aber waren es nicht die Hamburger, sondern vor allem die Fans des FC Verden 04, die außer Rand und Band waren und sich unbedingt eine Karte für den Testkick gegen den HSV am 2. Juli (15 Uhr) sichern wollten.

Schon um kurz vor 11 Uhr, als der Verkauf eigentlich starten sollte, waren alle 150 Tickets für Sitzplätze reserviert. Und nach nicht einmal einer Stunde vermeldete der niedersächsische Landesligist: „Spiel bereits ausverkauft“. Sämtliche 1200 verfügbaren Karten waren weg.

Verden-Vorstand über HSV-Testspiel: „Es ist uns eine Ehre“

„Es ist eine Ehre, den HSV bei uns zu empfangen und den Fans in der Region Verden unvergessliche Momente zu bescheren“, erklärte Vorstand Henning Breves der MOPO. Dass der HSV ausgerechnet beim FCV sein erstes Testspiel bestreitet, liegt an dessen Sponsor: Die Matthäi-Unternehmensgruppe unterstützt seit 2016 die HSV-Stiftung „Hamburger Weg“, weshalb ein Test schon länger angedacht war.

Auch Corona-bedingt kam dieser aber nicht zustande – bis jetzt. „Spiele gegen solche Hochkaräter lagen Jahre zurück“, sagt Breves. In den 1980ern spielte der Sechstligist nicht nur in Runde eins des DFB-Pokals gegen Werder Bremen (0:4), sondern traf in einem Freundschaftsspiel auch schon mal auf den HSV – damals noch als TSV Verden.