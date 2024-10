Elversberg – HSV im Liveticker: Besteht Hamburg die unbequeme Prüfung?

Egal, was im Parallelspiel zwischen dem aktuell zweitplatzierten Karlsruher SC und Hertha BSC passiert: Der HSV kann – bevor am Abend Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf den 1. FC Kaiserslautern empfängt – am frühen Samstagnachmittag auf einen direkten Aufstiegsrang springen. Dafür braucht es bei der SV Elversberg einen Sieg. Es wäre der dritte für den HSV im Oktober, ein perfekter Monat winkt. Aber bestehen die Hamburger die unangenehme Prüfung auswärts auch? Im MOPO-Liveticker verpassen Sie ab 13 Uhr kein Highlight der Partie.

Nachdem er wochenlang auf der Bank schmoren musste, wird auch Ludovit Reis wieder beginnen dürfen auf Seiten des HSV. Bis zum Ende der Transferphase hatte es Wechselgerüchte um den niederländischen Liebling der Fans gegeben, nun hat Reis in der MOPO erstmals über die für ihn harten Wochen gesprochen. Der 24-Jährige sagt im Interview unter anderem: „Ich freue mich zu 100 Prozent, dass ich nach wie vor hier bin.“

Am zehnten Spieltag muss Baumgart neben dem langzeitverletzten Robert Glatzel nur Sebastian Schonlau ersetzen. Der HSV-Kapitän wurde nach seiner Roten Karte gegen den 1. FC Magdeburg für zwei Liga-Partien gesperrt, für ihn wird Lucas Perrin seine Startelf-Premiere in der Abwehr geben. Ansonsten, das kündigte der Coach an, wird sich an seiner Formation im Vergleich zum letzten Spiel nichts verändern. Diese ist zu erwarten: Heuer Fernandes – Elfadli, Perrin, Muheim – Katterbach, Meffert, Reis, Dompé – Selke, Königsdörffer.

Ein Zwei-Drittel-Jahr später erwartet Baumgart wieder einen starken Gegner. Immerhin steht Elversberg vor dem Spiel mit nur fünf Punkten Rückstand auf den HSV (18 Zähler) auf einem stabilen Mittelfeld-Tabellenplatz. Und der 52-jährige Fußballlehrer weiß: „Elversberg ist mit einem beeindruckenden Fußball von der Regionalliga in die Zweite Liga durchmarschiert. Die Mannschaft gehört zu den laufstärksten Teams der Liga, erspielt sich mit die meisten Torchancen und stellt eine der besten Defensiven. Es ist eine sehr gute Zweitliga-Mannschaft."

durchmarschiert. Die Mannschaft gehört zu den laufstärksten Teams der Liga, erspielt sich mit die meisten Torchancen und stellt eine der besten Defensiven. Es ist eine sehr gute Zweitliga-Mannschaft.“ Steffen Baumgart denkt da schon lieber an sein bisher einziges Duell mit der SVE zurück: Vor ziemlich genau acht Monaten feierte er sein Debüt als Cheftrainer des HSV – gegen Elversberg. Und dank des Siegtreffers von Ransford Königsdörffer , den Baumgart als Sinnbild einer Entwicklung sieht, siegten die Hamburger daheim 1:0.

, den Baumgart als Sinnbild einer Entwicklung sieht, siegten die Hamburger daheim 1:0. Auch wenn der HSV erst einmal in der Vereinsgeschichte dort gespielt hat: Seine Erinnerungen an die Kaiserlinde sind nicht wirklich gut. Im Vorjahr, am 16. September 2023, setzte es in Elversberg eine 1:2-Niederlage. Es war die erste von zwei Pleiten gegen Vorjahres-Aufsteiger in Serie, anschließend verlor der HSV nämlich auch noch mit 1:2 beim VfL Osnabrück und befand sich unter Ex-Coach Tim Walter in der ersten Ergebniskrise der Saison.

in der ersten Ergebniskrise der Saison. Moin und herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV gastiert an diesem Samstagmittag bei der SV Elversberg, um 13 Uhr wird Schiedsrichter Dr. Robert Kampka die Partie in der Ursapharm-Arena eröffnen.