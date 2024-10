Pleiten, Pech und Pfiffe: HSV will üble Durststrecke in Düsseldorf beenden

Die letzte Auswärtsreise nach Düsseldorf haben die HSV-Fans und -Profis wohl gleichermaßen schlecht in Erinnerung. Der mitgereiste Anhang war am 8. März dieses Jahres sogar so enttäuscht von der Leistung, dass er die Mannschaft nach der 0:2-Pleite in der Merkur Spiel-Arena auspfiff. „Pulverfass HSV!“, titelte die MOPO hinterher, denn der Auftritt des Teams vom damaligen Neu-Coach Steffen Baumgart hatte viele Fragezeichen aufgegeben. Und all das geschah mal wieder wegen einer Reise nach Düsseldorf. Es gibt eine irre Durststrecke.

Reduziert man es auf die 17 aktuellen Konkurrenten des HSV, gibt es darunter lediglich fünf Vereine, gegen die der HSV in der Zweiten Liga bislang noch nie auswärts gewonnen hat. Die beiden Aufsteiger Preußen Münster und SSV Ulm sind dabei aber auszuklammern, weil der HSV als Zweitligist jeweils noch nie in deren Heimat angetreten ist. Zwar bestritt der HSV schon mal ein Liga-Auswärtsspiel in Münster, das allerdings war Hamburgs allererste Partie in der Bundesliga im August 1993. Bleiben bezüglich der oben erwähnten Rechnung also noch drei Klubs übrig.

HSV siegte letztmals vor 41 Jahren bei Fortuna Düsseldorf

Auch bei der SV Elversberg konnte der HSV noch nie dreifach punkten, das erste und einzige Auswärtsspiel stieg dort aber erst im Vorjahr, am 16. September 2023 (1:2-Pleite). Bleiben noch zwei Vereine. Der HSV hatte kürzlich die Chance, als Zweitligist erstmals überhaupt beim 1. FC Kaiserslautern zu gewinnen – bekanntlich endete die Partie auf dem Betzenberg aber mit 2:2. Immerhin: Es gab in diesem Jahrtausend schon einmal einen Liga-Erfolg des HSV in Kaiserslautern, ein 1:0 am 31. März 2012 war das – damals noch in der Bundesliga. Eine lange Zeit ist das her.

Doch um auf den letzten Hamburger Liga-Erfolg in Düsseldorf zu stoßen, muss man in der Historie des Duells Fortuna gegen den HSV noch viel weiter zurückblicken. Zwischendrin siegten die Rothosen mal im DFB-Pokal bei den Rheinländern, beim 4:1 in der zweiten Runde am 1. Oktober 1994 war das. Der letzte Liga-Sieg des HSV bei der Fortuna liegt aber noch mal 13 Jahre weiter zurück: Dank der Tore von Jimmy Hartwig, Michael Schröder und Dieter Schatzschneider gab es am 10. September 1983 einen 3:2-Auswärtssieg – und danach nie wieder drei HSV-Punkte.

Nach letzter Reise nach Düsseldorf gab es viel HSV-Kritik

13-mal reiste der HSV seither wieder für ein Liga-Spiel nach Düsseldorf, nur um danach stets ohne Erfolgserlebnis wieder abzureisen. Allein in der Zweiten Liga konnte der HSV schon viermal nicht bei der Fortuna gewinnen, auf drei Unentschieden in den Jahren 2021 (0:0), 2022 (1:1) und 2023 (2:2) folgte in der Rückrunde der Vorsaison eine neuerliche Niederlage am Rhein. „Wir sind weit weg von dem, wie ich es mir vorstelle“, kritisierte Baumgart vor gut einem halben Jahr, nachdem sein HSV-Start unglücklich verlaufen war und es noch das 0:2 in Düsseldorf setzte.

Das könnte Sie auch interessieren: Krasse Quote, Fans begeistert: Deshalb startet Dompé trotzdem nicht

Die Geduld der HSV-Fans war nach der zweiten Pleite im damals erst dritten unter Baumgart bereits aufgebraucht – weshalb die Pfiffe folgten. Und Kapitän Sebastian Schonlau sagte, nachdem er und seine Kollegen erfahren hatten, was Pleiten, Pech und Pfiffe in Düsseldorf bedeuten: „Nach so einem Spiel musst du dich da hinstellen und dir das auch anhören.“ Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wollen die HSV-Profis nun endlich mal wieder mit den Auswärtsfans bei Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf feiern – über den ersten Sieg dort seit mehr als 41 Jahren.