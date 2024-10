Kann es der HSV nach Topspiel-Siegen vor großen Kulissen auch bei den Kleinen? Eine Frage, die Steffen Baumgart und sein Team in dieser Saison noch nicht beantworten mussten. Jetzt tritt das Team vor 10.000 Fans in Elversberg an und trifft dort auf Ex-HSV-Profi Maxi Rohr. Der erinnert sich noch ziemlich genau, was es bedeutet, mit dem großen HSV zu einem kleinen Gegner anzureisen: „Ich habe ja am eigenen Leib gespürt.“