„Hat nicht nur gegen Micky Mäuse gespielt“: Baumgart verteilt HSV-Stammplatz

Seit Dienstagvormittag hat der HSV Gewissheit darüber, wie lange er auf seinen Kapitän verzichten muss. Zwei Liga-Partien wird Sebastian Schonlau seinem Team fehlen, sein Ersatz steht allerdings schon bereit. Steffen Baumgart legte sich nach dem Start in die Trainingswoche fest, wer am Samstag in Elversberg neuer Chef der HSV-Abwehr wird. Vorhang auf für Lucas Perrin!

Grundsätzlich hält sich der Trainer eher bedeckt, wenn es darum geht, Stammplätze auch öffentlich zu verkünden. In Sachen Perrin aber macht er eine Ausnahme. „Wir haben ja gesagt, dass es wichtig ist, dass er sich weiter heranarbeitet und trainiert“, so der Trainer. „Das hat er gemacht, er hat auch das Testspiel gehabt (1:1 gegen Aarhus, die Red.) und aus meiner Sicht das umgesetzt, was er im Spiel machen sollte.“ Jetzt noch zu pokern, ob Perrin am Wochenende in die Startelf rückt, wäre aus Baumgarts Sicht „Blödsinn“.

Perrin soll der HSV-Abwehr Stabilität verleihen

Davon, dass der Franzose das Zeug dazu hat, Hamburgs Abwehr Stabilität zu verleihen, ist der Coach überzeugt. „Er ist ein sehr erfahrener Spieler“, lobt der Trainer. Das klingt angesichts von Perrins gerade mal 25 Lebensjahren etwas überraschend, wird aber durch Zahlen untermauert. 99 Partien bestritt der Abwehrmann in Frankreichs erster Liga für Olympique Marseille und Racing Straßburg. „Er hat in seiner Liga nicht nur gegen irgendwelche Micky Mäuse gespielt“, betont Baumgart salopp. „Der wird schon wissen, worum es geht.“

Anpassungsprobleme dürfte Perrin am Samstag nicht haben. Das wurde auch schon am vergangenen Sonntag deutlich, als er gegen Magdeburg nach einer Stunde ins Spiel kam. „Er hat sich sehr gut in die Mannschaft integriert“, sagt Baumgart über Perrin, der voraussichtlich gemeinsam mit Miro Muheim und Daniel Elfadli die hinterste Linie der HSV-Deckung bilden wird. „Am Ende wissen wir, was in Elversberg auf uns zukommt“, so Baumgart. „Das ist eine spielstarke Mannschaft, bei der wir gucken müssen, dass wir unsere Stärken ins Spiel bringen.“ Mit Perrin als neuem Chef der Abwehr.

Die Konkurrenz im eigenen Lager hält sich für den Franzosen derzeit in Grenzen. Dennis Hadzikadunic wird wegen einer Knieblessur auch in Elversberg nicht dabei sein. Offen, wann der Bosnier wieder zur Verfügung stehen wird. Das gilt im Übrigen auch für Silvan Hefti, der am Dienstag lediglich ein Laufprogramm absolvierte. Denn durch Schonlaus Sperre freigewordenen Platz im Kader dürfte Moritz Heyer erhalten.