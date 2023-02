Sonderlob von Trainer Walter: HSV-Profi Reis jagt den nächsten Rekord

Ludovit Reis gehört beim HSV zu den Anführern auf dem Platz. Ballsicher und zweikampfstark lenkt er das Spiel der Hamburger im Mittelfeld. Doch damit nicht genug: Unter Trainer Tim Walter entwickelt sich der U21-Nationalspieler aus den Niederlanden auch immer mehr zum echten Torjäger.

Torschütze Reis. Dieses Bild wird langsam zur Gewohnheit. Zum Ende der Hinrunde hatte er beim 4:2-Erfolg gegen Sandhausen getroffen, auch zum Auftakt in die Rückrunde beim 4:2 gegen Braunschweig war er erfolgreich. In Rostock folgte nun sein dritter Streich in Serie. Dieser war nicht schön, aber verdammt wichtig. In der 40. Minute brachte Jonas Meffert den Ball in den Strafraum der Rostocker. Die Kugel prallte hin und her und landete letztlich genau vor den Füßen von Reis, der das Geschenk ohne Probleme zum 1:0 für den HSV verwertete.

HSV-Coach Tim Walter verteilt Sonderlob an Ludovit Reis

„Ludovit Reis hat immer als nicht torgefährlich gegolten. Jetzt schießt er auch Tore. Von daher ein großes Kompliment an Ludo“, freute sich Trainer Tim Walter, der mit Reis mittlerweile einen nicht nur spielstarken Mittelfeldspieler, sondern auch einen echten Torjäger auf dem Platz hat.

MOPO

Insgesamt war der Treffer in Rostock bereits sein fünftes Tor für den HSV in dieser Saison. Dazu bereitete er zwei weitere Tore vor. Mehr hat Reis in einer kompletten Saison noch nie geschafft. In der vergangenen Spielzeit standen für ihn nach 34 Spieltagen ebenfalls fünf Tore und zwei Vorlagen in der Statistik.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das können nicht viele“: Warum der HSV-Sieg in Rostock besonders wichtig war

Für Reis war das eine Rekord-Ausbeute. In den Jahren zuvor hatte er im Profibereich nie mehr als einen Treffer pro Spielzeit erzielt. Nun hat Reis seinen Rekord aus der Vorsaison schon nach 19 Spieltagen erreicht. Schon jetzt steht damit so gut wie fest: Reis wird eine neue Bestmarke aufstellen. Offen ist eigentlich nur die Frage, wie hoch diese sein wird. Die Rekordjagd ist in vollem Gange und noch lange nicht vorbei.