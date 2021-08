Es bleibt dabei: Wenn Darmstadt 98 im Volkspark aufkreuzt, gibt es für den HSV nicht allzu viel zu feiern. Auch im sechsten Versuch in Folge gelang den Hamburgern daheim kein Dreier gegen die Hessen. Trotz einer spektakulären Partie blieb nach dem 2:2 (2:2) ein Gefühl des Frusts.

Als Tim Walter überlegte, wo er seinen Ärger abladen könnte, wurde er schnell fündig. Mit einem Tritt gegen eine Werbebande quittierte der HSV-Trainer den Abpfiff der Partie, die so vieles zu bieten hatte. Nur eben kein Hamburger Happy End. Entsprechend fiel Walters Fazit aus: „Mit der Art und Weise, wie wir auftreten, bin ich zufrieden. Mit dem Remis und unserer Punkteausbeute natürlich nicht.“

HSV kommt gegen Darmstadt nicht über ein 2:2 hinaus

Vier Partien sind in Liga zwei absolviert. Für ein erstes Fazit ist es zu früh, Fakt aber ist, dass der HSV zurzeit auf der Stelle tritt. Nach dem Auftaktsieg auf Schalke gewann er keine Begegnung mehr. Die Chance, sich mit einem Sieg gegen Darmstadt in die Spitzengruppe zu panzern, ließ er liegen. „Wir hatten uns eine größere Punkteausbeute vorgestellt“, merkte auch Kapitän Sebastian Schonlau an.

Ein Sieg wäre am Sonntag drin gewesen, wie schon im ersten Heimspiel gegen Dresden (1:1). 17.950 Fans im für Corona-Verhältnisse ausverkauften Volkspark wurden Zeugen davon, wie sich der HSV selbst das Leben schwer machte. Das begann nach 14 Minuten, als Jonas David Darmstadts Phillip Tietz foulte und dieser per Strafstoß zum 0:1 vollendete.

HSV wollte die Partie gegen Darmstadt noch drehen

Das war das eine Gesicht des HSV. Das andere: die erkennbare Leidenschaft, die Partie zu drehen. Das gelang durch Schonlaus Kopfball (33.) und Moritz Heyers Treffer mit der Hacke, die er in Mefferts Geschoss hielt – das 2:1 (45.). Die Folge aber war die Fahrigkeit im Defensivverhalten, die erneut Tietz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:2 nutzte.

Eine Naivität, die Walter störte. „Leider hat meine Mannschaft defensiv nicht immer die Euphorie, die sie im Offensivspiel hat“, resümierte der Trainer, der aber vor allem bemängelte, „dass wir unsere Torchancen besser nutzen müssen. Das ist es, was uns gefehlt hat.“ Anssi Suhonen (62.) und Robert Glatzel (68.) vergaben nach dem Wechsel beste Chancen zum Sieg.

So blieb der eine Punkt. Zu wenig. Der HSV sucht noch seinen Platz in der Liga und tut sich schwer damit, den eigenen Anspruch zu erfüllen. „Jeder kann jeden schlagen“, stellt Walter fest. „Im Moment ist die Liga enorm ausgeglichen. Niemand kann sagen, wer in den Spielen der Große und wer der Kleine ist.“ Der Weg des HSV, diesen Unterschied bald sichtbarer zu machen, bleibt beschwerlich.