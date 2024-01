Okugawa im Anflug, Jatta und Dompé stark – doch ein HSV-Problem bleibt

Am kommenden Samstagabend startet der HSV mit dem Gastspiel beim FC Schalke 04 (20.30 Uhr, Liveticker auf MIOPO.de) in die Zweitliga-Rückrunde und damit in die entscheidende Phase im Kampf um den Aufstieg. Trainer Tim Walter ist überzeugt, dass er mit seinem Team diesmal am Ende die Nase vorne haben wird. Im Trainingslager mussten seine Spieler dafür kräftig arbeiten. Es gab dabei durchaus positive Erkenntnisse und mit der Rückkehr auch die Aussicht auf die bevorstehende Verpflichtung eines neuen Spielers – eine Baustelle aber bleibt.

Die neun Tage von Sotogrande hatten ihre Spuren hinterlassen. Für längere Ausflüge am letzten freien Abend schien bei den meisten Profis die Kraft nicht mehr zu reichen. Vier Einheiten pro Tag. Das war die Regel in Andalusien. „Ich ziehe den Hut vor den Jungs“, sagte Kapitän Sebastian Schonlau. „Die Intensität war hoch. Alles wurde ohne großes Murren mitgemacht. Es ist sicherlich auch mal lauter geworden und hat geknallt. Das ist genau das, was wir wollen. Das haben wir erreicht.“

Augsburgs Masaya Okugawa soll HSV-Offensive verstärken

Die Bereitschaft, in der Rückrunde einiges besser zu machen als in der ersten Saisonhälfte, ist beim Trainerteam und in der Mannschaft klar erkennbar. Vor allem beim in der Hinrunde eher lahmen Flügelspiel machten die Hamburger einen Schritt nach vorn. Besonders Jean-Luc Dompé und Bakery Jatta zeigten, wozu sie in der Lage sind – auch in den beiden Testspielen gegen Eindhoven und den FC Zürich (jeweils 2:2).

Augsburgs Masaya Okugawa im Spiel gegen Bremen imago/MIS Augsburgs Masaya Okugawa im Spiel gegen Bremen

Verstärken wird sich der HSV in dem Bereich trotzdem. Der Japaner Masaya Okugawa soll der erste Winterzugang der Hamburger werden. Der Deal mit Erstligist Augsburg, von dem Sky am Freitag zuerst berichtete, steht kurz vor dem Abschluss. Bis zum Ende der Saison soll der 27-Jährige, der auf beiden Flügeln und hinter den Spitzen eingesetzt werden kann und zuvor in Bielefeld aufgetrumpft hatte, ausgeliehen werden.

In Augsburg kam Okugawa auch verletzungsbedingt nur auf zwei Bundesliga-Kurzeinsätze. Unter Tim Walter spielte er einst schon in Kiel.

Abwwehr bleibt das Problem – HSV sucht nach Lösungen

Die Offensiv-Abteilung der Hamburger scheint damit gut gerüstet zu sein. Anders ist die Lage in der Defensive. Vom klar formulierten Ziel der größeren Stabilität ist der HSV auch nach dem Trainingslager noch ein gutes Stück entfernt. Auch in Spanien war die Zahl der individuellen Fehler in den Tests ungebrochen hoch. Den Gegnern wurde das Toreschießen erneut zu einfach gemacht.

Sorgen bereitet zudem die aktuelle Personallage in der Abwehr. Mit William Mikelbrencis und Nicolas Oliveira verletzten sich gleich zwei Außenverteidiger. Miro Muheim ist auf Schalke gesperrt. Mit Schonlau kann vorerst noch nicht geplant werden. Und auch ein neuer Innenverteidiger wurde auf dem Transfermarkt noch nicht gefunden.

Da wartet auf den HSV noch jede Menge Arbeit – auf vielen Ebenen. Bis zum Start in die Rückrunde wird diese sicherlich nicht erledigt sein.