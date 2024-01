Auch Oliveira verletzt: Nur noch zwei Außenverteidiger fürs Schalke-Spiel

Nach William Mikelbrencis (zwei Außenbänder gerissen) hat es in Spanien nun auch Nicolas Oliveira erwischt. Der 19-Jährige hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen. In Soto-grande wird er nicht mehr trainieren können, die genaue Diagnose folgt nach der Rückkehr in Hamburg.

Trainer Tim Walter gehen damit so langsam die Außenverteidiger aus. Beim ersten Rückrundenspiel am 20. Januar beim FC Schalke 04 ist bekanntlich auch noch Miro Muheim gesperrt. Mir Ignace Van der Brempt und Moritz Heyer wird es dann wohl nur noch zwei Optionen für die Abwehrflügel geben.

Zürich-Test soll weitere Aufschlüsse geben

Wie das alles funktionieren soll, kann Walter heute in Spanien schon mal testen. Um 13.30 Uhr treten die Hamburger im Estadio Municipal de La Línea de la Concepción vor den Toren Gibraltars gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich an. Es ist das zweite und letzte Testspiel im Spanien-Trainingslager.

Das könnte Sie auch interessieren: Finanz-Boss happy: HSV spart Millionen! Höhere Ticketpreise bei Aufstieg

Gleichzeitig ist die Partie gegen Zürich für die Hamburger die Generalprobe für den Rückrundenstart. Übertragen wird das Spiel vom HSV auf dem eigenen YouTube-Kanal. Einen Liveticker gibt‘s auf MOPO.de.