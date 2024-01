Wie geht es im Sommer für Bakery Jatta weiter? Das Thema zieht sich hin, doch damit soll nun endlich Schluss sein. Eine Entscheidung steht unmittelbar bevor, noch vor Start der Rückrunde soll es Klarheit geben. Mittlerweile liegen alle Fakten auf dem Tisch – und es gibt bereits eine Tendenz.

Die Ausgangslage ist klar. Der HSV würde gerne mit Jatta verlängern. Nach mehreren Verhandlungsterminen mit dem Flügelstürmer wurde das Angebot von Seiten der Hamburger immer weiter verbessert. Demnach könnte der 25-Jährige ab Sommer einen mittleren sechsstelligen Betrag in Hamburg verdienen. Sein Gehalt von bislang etwa 350.000 Euro pro Saison würde ordentlich aufgestockt werden.

HSV-Profi Jatta könnte woanders viel Geld verdienen

Fakt ist auf der anderen Seite allerdings auch: Bei einem anderen Verein könnte Jatta noch viel mehr verdienen. Jatta soll gleich mehrere lukrative Angeboten vorliegen haben. Drei sollen aus der Bundesliga kommen, eines aus Saudi Arabien. Letzteres würde ihm offenbar sogar ein Gehalt von zwei Millionen Euro bescheren. Da kann der HSV nicht mal ansatzweise mithalten.

Was will Jatta? Diese Frage muss der Angreifer nun zügig für sich selbst beantworten. Der HSV und der Spieler haben vereinbart, dass beide das Thema nicht mit in die Rückrunde nehmen wollen. Denn da soll der Kopf frei sein und nur noch die Mannschaft im Vordergrund stehen.

Nach der Rückkehr aus dem Spanien-Trainingslager muss Jatta jetzt eine Entscheidung treffen. Eine erste Tendenz gibt es. Der Stürmer, der grundsätzlich als sehr bescheiden gilt und eine starke emotionale Verbindung zum HSV hat, sieht seine Zukunft eher in Hamburg. Dafür wäre er offenbar bereit, auch auf Geld zu verzichten. Oder kommt er doch noch mal ins Grübeln?