HSV – Zürich im Liveticker: Besteht Hamburg auch den zweiten Test des Jahres?

Der HSV will nach dem erfolgreichen ersten Testspiel des Jahres 2024 weiter nachlegen. Nach dem 2:2 gegen den niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven testet die Mannschaft von Trainer Tim Walter nun gegen den Schweizer Topklub FC Zürich. Im Estadio Municipal de La Línea de la Concepción in Cádiz hoffen die Hamburger auf weitere wichtige Erkenntnisse im Rahmen ihres Trainingslagers in Sotogrande (Spanien). Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Testspiel im Liveticker