HSV – Eindhoven 1:0: Traumstart! Ramos köpft Hamburg in Führung

Der HSV startet mit einem Testspiel gegen den niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven in das Fußball-Jahr 2024. Für die Mannschaft von Trainer Tim Walter ist die Partie im Trainingslager in Sotogrande (Spanien) das erste Spiel des neuen Jahres und zugleich ein erster wichtiger Test vor dem Start der Rückrunde in der 2. Bundesliga. Wie werden sich die Hamburger in der Winter-Sonne im Marbella Football Center gegen die Niederländer schlagen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Testspiel im Liveticker

7. Min Der HSV führt! Bénes tritt die Ecke von der rechten Seite in die Mitte, Ramos steigt am Fünfmeterraum am höchsten und köpft ins lange Eck ein. Keine Chance für Benitéz im Tor der PSV.

7. Min Tor für den HSV! Ramos trifft zur Führung!

6. Min Gute Torannäherung des HSV, Dompé probiert es über die linke Seite. In der Mitte kann Boscagli aber noch zur Ecke klären.

4. Min Eindhoven hat am Vormittag übrigens noch gegen Herakles Almelo getestet, den niederländischen Ligakonkurrenten, und mit einer Aufstellung aus Reservisten ein 1:1 geholt.

2. Min Der HSV kann zum ersten Mal umschalten und versucht über Pherai zu kontern, findet aber keinen Abnehmer. Die stabile PSV-Defensive lässt nichts zu.

1. Min Los geht’s in Marbella. Eindhoven stößt an.

Anstoß!