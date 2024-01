„Dann werden wir zuschlagen“: Wann kommt der erste Neue beim HSV?

Der Plan steht. Wie in den vergangenen Jahren soll es auch in diesem Winter wieder Veränderungen im HSV-Kader geben. Zumindest ein neuer Innenverteidiger und ein neuer Flügelspieler werden gesucht. Fündig sind die Hamburger dabei bislang noch nicht geworden. Die MOPO hörte sich im Spanien-Trainingslager um. Was ist bei der Suche entscheidend? Und wann ist mit dem ersten Winterzugang beim HSV zu rechnen?

Seit dem 1. Januar ist der Transfermarkt geöffnet. Große Bewegungen gab es bislang nicht. Für Jonas Boldt keine Überraschung. Der Sportvorstand der Hamburger schätzt den Wintertransfermarkt grundsätzlich als eher schwierig ein. Mit Blick auf seine Arbeit beim HSV will er nun nicht überstürzt, sondern vor allem gut überlegt handeln. Er sagt: „Wir werden ganz in Ruhe gucken, was wir machen können und wenn sich Möglichkeiten ergeben, die wir für sinnvoll halten, dann werden wir zuschlagen.“

HSV-Boss Boldt: „Wir prüfen viele Sachen“

Für Boldt ist entscheidend, dass man sich dabei nicht treiben lässt, sondern am Ende Entscheidungen trifft, mit denen letztlich der Kader auch wirklich verbessert wird. „Unser Anspruch ist es immer, uns zu verbessern. Es ist bekannt, dass es die eine oder andere Position gibt, wo wir uns vielleicht ein bisschen besser aufstellen können. Wir sind da sehr aktiv, prüfen viele Sachen und bekommen mit, wo vielleicht etwas Bewegung reinkommt.“

Im Blick hat der HSV bei der Suche nach Verstärkungen vor allem den deutschen Markt. Doch es gibt auch Ausnahmen. „Wenn ein Spieler gut ist und da gehört auch dazu, dass sich ein Spieler schnell irgendwo anpassen kann, dann wollen wir es nicht auf den deutschen Markt begrenzen“, sagt Boldt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wechsel? HSV-Kandidat ist nicht mit seinem Klub im Trainingslager

Wann ist mit dem ersten Erfolgserlebnis zu rechnen? Schnell wird es nach MOPO-Informationen nicht gehen. Gut möglich, dass der HSV sogar erst nach dem Spanien-Trainingslager den ersten Winterzugang präsentieren wird. Die Tendenz geht aktuell in diese Richtung. Es sei denn, es gibt in den nächsten Tagen noch eine überraschende Entwicklung.