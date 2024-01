Großer Gegner und große Chance: HSV im ersten Testspiel vor riesiger Aufgabe

Nach drei Tagen und insgesamt zehn Trainingseinheiten steht an diesem Sonntag für den HSV in Spanien das erste von zwei Testspielen auf dem Programm. Auf die Hamburger wartet dabei direkt ein echter Gradmesser. Gegner ist der niederländische Top-Klub PSV Eindhoven. Das wird vor allem für die Defensiv-Abteilung des HSV eine große Herausforderung.

Für den Test gegen Eindhoven reist der HSV aus Sotogrande in das knapp 50 Kilometer entfernte Marbella. Anpfiff im Marbella Football-Center ist um 16.30 Uhr (Liveticker bei mopo.de). Gespielt wird 90 Minuten. Übertragen wird die Partie vom HSV auf dem eigenen Youtube-Kanal. Es werden nicht alle Spieler zum Einsatz kommen.

Zwei HSV-Innenverteidiger fallen gegen Eindhoven aus

Die beiden Innenverteidiger Luis Seifert und Stephan Ambrosius fehlen erkältet. Auch für Ludovit Reis, Anssi Suhonen und Ignace Van der Brempt, die alle nach ihren Verletzungen gerade erst in Spanien wieder in das Teamtraining wieder eingestiegen sind, dürfte der Test zu früh kommen.

Auf die restlichen HSV-Profis wartet gegen Eindhoven jede Menge Arbeit. Die Niederländer haben in der Liga in dieser Saison bislang alle 16 Spiele gewonnen. Dabei erzielte die Mannschaft von Peter Bosz 56 Tore und bekam nur sechs Gegentreffer. Auch in der Champions League ist Eindhoven in dieser Saison noch dabei. Nächster Gegner ist dort im Achtelfinale im Februar Borussia Dortmund.

Eine HSV-Niederlage gegen die Niederländer wäre am Ende alles andere als überraschend. Gleichzeitig ist der Test für die Hamburger aber auch eine große Chance. Stabiler im Defensiv-Verhalten soll sich die Mannschaft von Tim Walter bekanntlich in der Rückrunde präsentieren. Ob sie dazu in der Lage ist, kann am Sonntag im ersten Test des Jahres direkt gezeigt werden.