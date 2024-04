HSV – Kaiserslautern 1:0: Erst Pfosten, dann Tor! Bénes trifft zur Führung

So langsam gerät der HSV unter Druck im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart braucht im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern dringend Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Liga nicht zu verlieren. Schließlich sind die Hamburger nach dem 1:1 in Fürth vergangene Woche sogar aus den Top drei gerutscht – und wollen nun im Volksparkstadion zurück auf einen Aufstiegsplatz. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

43. Min Raschl flankt von der Grundlinie auf den ersten Pfosten, Touré rauscht heran und köpft deutlich neben das Tor. Das war an diesem Nachmittag schon mal gefährlicher vor dem Tor von HSV-Keeper Raab.

42. Min Lautern startet noch mal die Schlussoffensive der ersten Hälfte. Opoku kann sich aber nicht gegen Meffert durchsetzen, der Hamburger klärt zur Ecke. Die findet abermals keinen Abnehmer.

41. Min Raschl wird von Kaloc per Lupfer in die Tiefe geschickt und schließt frech aus spitzem Winkel ab. Raab ist aufmerksam und wehrt die Schuss-Flanken-Mischung ab.

39. Min Kaiserslautern muss sich aktuell erst einmal sammeln, wirkt von dem Rückstand ein wenig beeindruckt. Die HSV-Fans haben nun natürlich besonders gute Laune.

37. Min Acht Minuten vor der Pause muss FCK-Coach Funkel sich nun einen neuen Plan für die Halbzeitansprache überlegen. Eigentlich machte es Kaiserslautern nicht so schlecht – verpasste es allerdings, vorne den Treffer zu erzielen. Und, hier in dieser Szene, den Rückstand zu verhindern.

36. Min Für Bénes ist es bereits das 13. Saisontor – er spielt mutmaßlich die Saison seines Lebens. Unmittelbar nach dem Pfostentreffer wird er nun also auch mit dem Treffer belohnt. Inklusive Pokal ist es sogar schon sein 15. Torerfolg.

34. Min Der HSV führt mit 1:0! Bénes leitet die Situation selbst ein und legt auf Linksaußen zu Königsdörffer. Der versucht es direkt, sein Schuss durch die Beine von Touré wird aber leicht abgefälscht und dadurch entschärft. Bénes ist allerdings aufmerksam und staubt aus fünf Metern zur Führung ab.

34. Min Tor für den HSV! Bénes macht das 1:0!

32. Min Pfosten! Hamburg hat die beste Chance aufs 1:0 in diesem Spiel. Meffert nimmt Königsdörffer auf links mit, der den Ball direkt in die Mitte weiterleitet. Am Elfmeterpunkt nimmt Bénes die Kugel mit vollem Risiko direkt und knallt sie mit viel Wucht an den Pfosten.

31. Min Königsdörffer läuft sich immer wieder auf der linken Seite fest. Touré hat den Flügelspieler bislang gut im Griff, seine Versuche verpuffen meist im Ansatz.

29. Min Mit dem erneuten Abschluss von Ache führen die Gäste nun mit 5:3 Torschüssen. Der HSV muss in dieser Phase aufpassen, nicht in Rückstand zu geraten.

28. Min In den letzten Minuten hat Kaiserslautern das Tempo wieder angezogen und wird stärker. In puncto Torchancen haben die Pfälzer inzwischen mindestens gleichgezogen.

26. Min Raab pariert glänzend! Opoku setzt sich zu leicht auf dem linken Flügel durch und sieht Tachie zentral am Sechzehner. Mit einer Körpertäuschung irritiert er Schonlau und schließt flach ab. Raab ist rechtzeitig unten und wehrt den Schuss stark ab.

25. Min Schon wieder Ache! Nach einem Freistoß aus dem Rückraum kommt Ache im Gewirr im Strafraum irgendwie an den Ball, dreht sich auf engstem Raum und schießt aus der Drehung ein paar Meter links vorbei.

24. Min Auch Lautern probiert es mal mit einer Ecke. Schonlau kriegt den Kopf dazwischen und klärt im Stile eines Kapitäns: ganz souverän.

22. Min Artistisch! Meffert steht beim Abpraller nach einer Flanke mit dem Rücken zum Tor und setzt am Elfmeterpunkt zum Fallrückzieher an. Der Versuch eines Klaus-Fischer-Gedächtnistores geht allerdings etwa zwei Meter übers Tor.

21. Min Immer wieder geht es über Linksverteidiger Katterbach, zu selten jedoch sind seine Flanken oder Steckpässe wirklich gefährlich. Auch diesmal gibt es nur Eckball, aus dem erneut nichts entsteht.

19. Min Németh wird von Katterbach im Strafraum angespielt, schließt aus der Drehung allerdings etwas überhastet ab. Mehr als ein abgefälschter und zugleich harmloser Schuss mitsamt Ecke ist nicht drin.

18. Min Katterbach probiert es mal über die linke Seite, spielt sich am gegnerischen Strafraum dann aber fest. Gegen zwei Gegenspieler bleibt er stecken und verliert die Kugel.

17. Min Das Tempo hat aktuell ein wenig nachgelassen. HSV-Coach Baumgart tobt immer wieder wild an der Seitenlinie, coacht sehr aktiv und gestikuliert wild. Augenscheinlich läuft nicht alles bisher zu seiner Zufriedenheit.

15. Min Immer wieder setzt Kaiserslautern den HSV im Mittelfeld unter Druck und provoziert so Ballverluste. Schalten sie schnell um, wird es stets brandgefährlich für die Hamburger.

14. Min Anlaufschwierigkeiten haben die beiden Teams hier ganz offensichtlich nicht, zumindest nicht im Spiel nach vorne. Auf beiden Seiten haben die Fans nun schon ganz große Gelegenheiten zur Führung gesehen.

12. Min Ganz dicke Chance für den FCK! Puchacz dribbelt drei Gegenspieler aus und spielt mit einem Doppelpass mit Kaloc auch den vierten aus. Sein Flachschuss aus 15 Metern jedoch rauscht knapp am Pfosten vorbei.

11. Min Kaiserslautern schaltet erneut schnell um, diesmal vertändelt der HSV den Ball im Mittelfeld an Ache. Der setzt Opoku auf dem linken Flügel ein, der zwar bis zum Strafraum marschieren darf, dort allerdings viel zu harmlos abschließt.

10. Min Wieder ist eine Gelegenheit per Kopf für den HSV! Nach einer Bénes-Ecke köpft Schonlau aus vier Metern aufs Tor, setzt den Ball aber gut einen Meter über die Latte.

8. Min Glück für Katterbach, nachdem er in der Vorwärtsbewegung den Ball an Tachie verliert und Kaiserslautern im Zwei-gegen-eins aufs Hamburger Tor marschieren darf. Schonlau bügelt den Patzer aber aus und fälscht den Querpass auf Ache entscheidend ab.

7. Min Es ist ein munterer Start beider Teams in diese Partie. Auch Kaiserslautern versteckt sich nicht und spielt mit vier neuen Offensivspielern im Vergleich zum Pokal-Triumph in Saarbrücken am Mittwoch (2:0) entsprechend erfrischt.

6. Min Bénes muss das 1:0 machen! Königsdörffer wird von Poreba per Flanke am zweiten Pfosten angespielt, legt aus spitzem Winkel aber lieber noch mal quer. Im Fünfmeterraum kommt Bénes angerauscht und verpasst aus zwei Metern per Kopf hauchzart die Führung.

5. Min Ache! Plötzlich bricht Puchacz mal auf der linken Seite durch und flankt von der Grundlinie ins Zentrum. Ache steigt hoch und deutlich höher als die HSV-Innenverteidigung, doch köpft knapp über das Tor.

4. Min Erster Vorstoß jetzt auch von den Gästen. Raschl flankt einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, findet allerdings keinen Mitspieler.

2. Min Gute erste Aktion des HSV, Katterbach schickt Königsdörffer auf dem linken Flügel. Von der Grundlinie bringt er den Ball aber nicht entschlossen genug in die Mitte, es gibt nur Eckball.

1. Min Der Ball rollt im Volkspark!

Anpfiff!