„Eine Alternative“: Baumgart gibt nach Glatzel-Ausfall diesem Youngster eine Chance

Viel fehlte nicht und Otto Stange wäre im Herbst des vergangenen Jahres zum jüngsten Spieler geworden, der jemals ein Pflichtspiel für die HSV-Profis bestreiten durfte. Zweimal stand der damals noch 16-Jährige im Spieltags-Kader, Coach Tim Walter aber verzichtete auf eine Einwechslung. Nun könnte Stange unter Walters Nachfolger Steffen Baumgart gegen Kaiserslautern (Samstag, 13 Uhr/Liveticker bei mopo.de) eine neue Chance erhalten.

Der Rekord ist zwar futsch, Stange ist mittlerweile 17 Jahre alt und wird Omar Megeed (debütierte im Sommer 2023 mit 16 Jahren und 359 Tagen) nicht mehr ablösen können. Dafür aber winkt dem U17-Nationalspieler nach viereinhalb Monaten mal wieder ein Platz im Aufgebot. „Er hat gut trainiert und wird eine Alternative sein”, so Baumgart, der seine Entscheidung am Freitag fällen wird.

Otto Stange mit starker Tor-Quote für die U17

Sollte Stange tatsächlich ins Aufgebot rücken, hatte Baumgart nach Robert Glatzels Ausfall einen echten Torjäger auf der Bank sitzen. Für die U17 traf Stange in dieser Saison 13-mal (in elf Spielen), in der U19 tut er sich schwerer (sechs Einsätze, kein Treffer). In jedem Fall scheint Stange HSV-intern die Nase im Duell mit U21-Knipser Tom Sanne (schon 15 Treffer in der Regionalliga) vorn zu haben.

Otto Stange wäre fast der jüngste Spieler geworden, der ein Pflichtspiel für die HSV-Profis bestreitet. IMAGO / Hanno Bode Otto Stange wäre fast der jüngste Spieler geworden, der ein Pflichtspiel für die HSV-Profis bestreitet.

Grundsätzlich mahnt Baumgart zur Geduld. „Ich glaube, dass wir gute Nachwuchsspieler haben, die wir weiterentwickeln wollen, bei denen wir aber nicht den Gedankengang haben, ob sie schon so weit sind”, sagt der Trainer. Und weiter: „Wir wollen sie in den Bereich kriegen, wo ich sage: Du musst vom Jugendspieler zum Männerspieler und dann vom Männerspieler zum Bundesligaspieler werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen lassen wir uns Zeit mit den Jungs, aber sie sind auf einem guten Weg.”

Das könnte sie auch interessieren: Überraschung: Dieses HSV-Talent zählt zu den Gewinnern unter Baumgart

Stange darf darauf hoffen, mit einem Kaderplatz gegen Kaiserslautern einen weiteren Schritt machen zu können.