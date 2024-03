Fürth – HSV 0:0: Hamburg findet keine Lücke – und hat defensiv plötzlich erneut Glück

Noch acht Spiele stehen für den HSV auf dem Spielplan der 2. Bundesliga – und dann soll bestenfalls der Aufstieg in die Bundesliga klappen. Den Auftakt für den Saison-Endspurt für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart macht an diesem Ostersonntag die SpVgg Greuther Fürth. Im Sportpark Ronhof hoffen die Hamburger auf einen gelungenen Re-Start nach der Länderspielpause – und natürlich auf weitere wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

Pause im Ronhof! Fürth und der HSV gehen mit einem 0:0 in die Kabine – und das ist auch das, was diese Partie hergab. Die Hamburger kommen offensiv ohne ihren Top-Torjäger Robert Glatzel nicht über Ansätze hinaus. Fürth hingegen hätte in der Anfangsphase durch Armindo Sieb (7.) und Lukas Petkov (16.) durchaus in Führung gehen können – danach kam im Angriff der Gastgeber jedoch auch nichts mehr. In der zweiten Hälfte ist also bei beiden noch Luft nach oben. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45. Min Beinahe das Eigentor! Schonlau fälscht eine flache Asta-Hereingabe von der rechten Seite gefährlich für den eigenen Keeper ab, Raab kann sich aber strecken und die Kugel sicher unter sich begraben.

43. Min Beide Teams wollen augenscheinlich mit diesem torlosen Remis in die Kabinen. Für den HSV wäre es ob der Siege von Holstein Kiel (2:0 gegen Rostock) und Fortuna Düsseldorf (3:1 in Kaiserslautern) am Vortag sicherlich zu wenig.

41. Min Vier Minuten sind noch zu spielen in dieser ersten Halbzeit. Der HSV hat nach einer schwachen Anfangsphase mittlerweile ins Spiel gefunden, ist aber nicht zwingend genug in der Offensive und findet zu selten wirklich eine Lücke.

39. Min Jatta flankt vom rechten Flügel mit viel Wucht, so dass die Hereingabe zu einem halben Torschuss wird. Dieser allerdings verfehlt das Ziel erneut deutlich.

38. Min Über Jatta und Meffert gelangt die Kugel zu Muheim, der im Hinspiel sehenswert getroffen hatte – diesmal jedoch verzieht er seinen flachen Schuss aus 20 Metern ein paar Meter rechts.

36. Min Was war das denn? Sieb fällt gegen Königsdörffer und Jatta im Strafraum und will einen Elfmeter. Schiedsrichter Welz zögert keine Sekunde und zeigt ihm Gelb – für eine Schwalbe. Die gegnerischen Füße nämlich waren ein gutes Stück von Sieb entfernt.

35. Min Gießelmann bringt die Freistoß-Flanke in die Mitte, findet aber keinen Abnehmer. Es gibt nur Ecke für die Fürther, die ebenfalls harmlos bleibt.

34. Min Hrgota bekommt den Freistoß im Duell mit Reis und holt damit einen guten Standard aus etwa 25 Metern Torentfernung heraus. Das könnte gefährlich werden.

33. Min Wieso nicht! Nach einer Ecke landet der Abpraller bei Reis, dessen Direktabnahme einige Meter über das Tor fliegt.

31. Min Zwar werden die Hamburger jetzt etwas stärker, bleiben jedoch zu wenig zwingend. Gefährliche Abschlüsse gab es noch kaum bei den Gästen.

29. Min Der HSV wird stärker. Königsdörffer tanzt Jung auf der linken Außenbahn aus und bringt den Ball scharf ins Zentrum. Dort lauert Németh, Dietz kommt ihm aber zuvor und klärt.

28. Min Erste wirklich gefährliche Chance des HSV! Németh dribbelt sich gut über die rechte Seite und flankt flach auf Königsdörffer, der sich von seinem Gegenspieler löst. Asta blockt aber den Flachschuss aus zehn Metern ab.

27. Min Hadzikadunic hat Glück, weil er einen Konter über Hrgota stoppt. Da er ja auch gerade erst Gelb gesehen hat, läuft er jetzt intensiv Gefahr, frühzeitig das Feld verlassen zu müssen.

26. Min Reis macht’s sehr stark und setzt sich gegen drei Fürther auf engstem Raum durch. Sein Steckpass erreicht Németh im Strafraum, doch dessen erster Kontakt ist zu unsauber. Der Ball verspringt und Keeper Urbig hat ihn sicher.

25. Min Der HSV hat jetzt aber eine etwas bessere Phase, rückt immer tiefer in die gegnerische Hälfte hinein. Die anfängliche Unsicherheit scheint erst mal überstanden.

24. Min HSV-Coach Baumgart ist nicht einverstanden mit dieser Gelben Karte und läuft wütend auf den Rasen. Weil er seine Coaching Zone verlassen hat und dabei ein paar harte Worte in Richtung des Vierten Offiziellen gefunden hat, sieht auch er Gelb.

23. Min Erste Verwarnung jetzt in dieser Partie. Hadzikadunic räumt Sieb im Mittelfeld ab und kassiert seine sechste Gelbe Karte in dieser Saison.

21. Min So sieht es auch Video-Assistentin Rafalski und greift nicht ein. Es gibt keinen Strafstoß für den HSV.

20. Min Die Situation wird noch einmal überprüft. Wagner hatte Németh leicht am Trikot gezupft, aber das war augenscheinlich zu wenig für einen Pfiff. Unmittelbar danach war auch Pherai noch einmal zu Fall gekommen, doch auch das reichte nicht für einen Elfmeter.

19. Min Große Aufregung im Strafraum der Gastgeber, nachdem Németh durch einen Schubser das Gleichgewicht verliert. Schiedsrichter Welz sagt zunächst einmal weiterspielen.

18. Min Pherai wird auf der rechten Seite mal von Németh geschickt, doch der Pass in die Spitze ist zu lang und rollt ins Toraus. Über Ansätze kommen die Hamburger bisher nicht hinaus.

16. Min Petkov muss das 1:0 machen! Reis missglückt ein Rückpass vollkommen, er spielt ihn genau in den Fuß von Hrgota. Dieser legt noch einmal quer auf Petkov, der seinen etwas zu hektischen Schuss aus 18 Metern knapp rechts am Tor vorbei schlenzt.

14. Min Guter Angriff des HSV über die linke Seite, Königsdörffer spielt einen perfekten Pass in den Lauf von Bénes. Bei dessen flacher Flanke von der Grundlinie lauert Jatta am zweiten Pfosten, doch Gießelmann passt auf und klärt rechtzeitig vor Jatta.

13. Min Die Gastgeber machen bisher das Spiel, das Kleeblatt hat fast 70 Prozent Ballbesitz in dieser Anfangsphase. Der HSV macht zwar früh Druck auf die Fürther, läuft allerdings viel hinterher.

12. Min Hrgota und Meffert haben sich an der Seitenlinie ein kleines Duell geliefert, nach dem Meffert den Ellbogen seines Gegenspielers ins Gesicht bekommt. Referee Welz muss schlichten, belässt es aber bei Worten.

10. Min Sieb setzt sich gut durch gegen Schonlau, der sich zu leicht aussteigen lässt. Der Fürther Angreifer verpasst aber den richtigen Moment zum Abschluss und lässt sich von Schonlau wieder rechtzeitig einholen.

9. Min Meffert probiert es mal mit einem Flankenball aus dem Halbfeld in Richtung Königsdörffer, bleibt aber mit seiner Hereingabe hängen. Fürth steht mit einer soliden Fünferkette um den eigenen Strafraum.

7. Min Riesenchance für Fürth zur Führung! Raab spielt einen Fehlpass im Aufbauspiel in den Fuß von Hrgota, der den Ball gefühlvoll auf Sieb hebt. Er probiert es mit einem Lupfer gegen den herauseilenden HSV-Keeper Raab, setzt den Schuss aber auf das Tornetz.

6. Min Bénes! Der Hamburger Offensivmann setzt sich gut durch und kommt am Strafraum der Gastgeber eigentlich in Schussposition, will dann aber noch mal querlegen für Németh. Der Querpass misslingt, die Chance ist dahin.

5. Min Schonlau und Petkov geraten in einem Zweikampf aneinander und haben sich auch danach noch ein paar Worte zu sagen, Schiedsrichter Welz löst die Diskussionsrunde aber mit viel Ruhe.

3. Min Die Gäste aus Hamburg pressen sehr früh und setzen, das wird direkt sichtbar, Fürth schnell unter Druck.

2. Min HSV-Coach Baumgart hat die Schonung von Glatzel damit begründet, er habe „Probleme, über die wir jetzt nicht reden wollen“. Genauer ging er darauf nicht ein.

1. Min Der Ball rollt in Fürth!

Anpfiff!