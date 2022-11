Fürth – HSV im Liveticker: Holen sich die Rothosen die Tabellenspitze zurück?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV reist in der Englischen Woche ins Frankenland zur SpVgg Greuther Fürth. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Jahn Regensburg ist die Stimmung bei den Rothosen gut. Das soll auch nach dem Spiel gegen die Kleeblätter so bleiben. Die Hamburger gehen als klarer Favorit in die Begegnung. Die Fürther konnten sich am vergangenen Wochenende aber knapp mit 1:0 gegen Eintracht Braunschweig durchsetzen und den zweiten Sieg unter Neu-Trainer Alexander Zorniger einfahren. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Verpassen Sie keine Sekunde im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker