Schalke – HSV im Liveticker: Wer siegt im Topspiel-Kracher zum Rückrunden-Start?

Der HSV startet mit einem echten Topspiel-Kracher in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Für die Mannschaft von Trainer Tim Walter geht es im ersten Pflichtspiel des Jahres 2024 zum Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 in die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen. Dort wollen die Hamburger ihre ersten Punkte nach der Winterpause sammeln – um dem großen Ziel vom ersehnten Bundesliga-Aufstieg in diesem Jahr ein Stück näher zu kommen. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker