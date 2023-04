Kaiserslautern – HSV 2:0: Rückschlag im Aufstiegsrennen – und jetzt kommt St. Pauli

Der HSV verliert das Topspiel des 27. Spieltags beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:2 (0:0) und muss einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Die Hamburger waren offensiv lange viel zu harmlos, ließen dann aber in der zweiten Halbzeit mehrere gute Chancen aus. Doch auch Kaiserslautern wurde im Laufe des Spiels immer gefährlicher und gewann durch die Tore von Boyd (71.) und dem Ex-HSV-Spieler Opoku (85.) letztendlich nicht unverdient. Der HSV rutscht aufgrund der Niederlage auf den Relegationsplatz ab.

Die erste Hälfte, sie sorgte für einen Negativ-Rekord des HSV in dieser Saison: In der ersten halben Stunde eines Spiels blieben die Hamburger in dieser Spielzeit nie ohne eigenen Schuss. Gegen den 1. FC Kaiserslautern war das aber zum ersten Mal der Fall. Die Gäste hatten extreme Probleme gegen die tief stehenden Pfälzer, die durch de Preville (21.) die beste Chance der ersten Hälfte hatten.

Erst eine Minute vor der Pause notierten die Statistiker den ersten Versuch des HSV: Suhonens Schuss landete aber knapp über der Latte (44.). Nach der Kabine wurde das Spiel auf dem ausverkauften Betzenberg aber deutlich attraktiver. Auch, weil die Gastgeber nun in der Offensive deutlich präsenter waren. Zolinski scheiterte knapp per Volley (53.), auf der Gegenseite verpasste Schonlau per Kopfball das Tor auch nur kapp (56.). Die beste HSV-Möglichkeit gab es in der 64. Minute, doch Muheim traf aus kurzer Distanz nur die Latte.

Und dann belohnte sich der 1. FC Kaiserslautern für eine gute zweite Halbzeit: Nach einem Reis-Ballverlust bediente Zimmer den eingewechselten Boyd im Strafraum, der per Hacke zur Führung traf (71.). Die Hanseaten waren um eine Reaktion bemüht, doch es waren die Roten Teufel, die den nächsten Treffer erzielten. Und wieder sah Reis nicht gut aus. Der Niederländer schickte Hercher mit einem zu kurzen Rückpass. Dieser konnte noch am Schuss gehindert werden, doch ausgerechnet der erst Sekunden zuvor gebrachte Ex-HSV-Profi Opoku traf überlegt zur Entscheidung (85.).

In der Nachspielzeit bewahrte Heuer Fernandes sein Team noch vor einer höheren Niederlage. Nach dem Sieg von Heidenheim in Hannover (3:0) und der eigenen Niederlage rutscht der HSV auf den Relegationsplatz ab. Am Freitag können die Rothosen im Derby gegen St. Pauli (18.30 Uhr) eine Reaktion zeigen.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+5 Min Jatta versucht es noch einmal rechts im Strafraum aus spitzem Winkel. Der Flachschuss wird aber nicht zum Problem für Luthe.

90.+4 Min Noch einmal eine Ecke für den HSV. Diese wird aber am ersten Pfosten geklärt.

90.+2 Min Die Nachspielzeit läuft, doch es sieht nicht mehr danach aus, als ob der HSV hier nochmal zurückkommen kann. Kaiserslautern spielt das aktuell clever zu Ende.

90. Min Das muss das 3:0 sein! Gleich zwei Mal pariert Heuer Fernandes aus kürzester Distanz überragend.

85. Min Wohl die Entscheidung! Reis spielt einen zu kurzen Rückpass auf Heuer Fernandes, läuft dann hinter den enteilten Hercher hinterher, stört diesen am Abschluss, doch die Kugel landet beim mitgelaufenen Opoku, der den Ball aus fünf Metern überlegt links an Heuer Fernandes vorbei ins Tor schiebt. Ausgerechnet Opoku trifft gegen sein Ex-Team. Und das nur Sekunden nach seiner Einwechslung.

85. Min Tor für Kaiserslautern! Opoku trifft zum 2:0.

85. Min Ein Ex-HSV-Spieler ist nun im Spiel: Opoku wird für Niehues eingewechselt.

84. Min Es wird offensiver beim HSV: Németh kommt für Suhonen.

82. Min Kaiserslautern steht nun wieder sehr tief und lauert auf Konter. Können die Hanseaten die Defensive der Hausherren noch knacken?

79. Min Der HSV ist sichtlich um eine Reaktion bemüht. Bislang kamen die Hamburger aber noch zu keinen Abschluss seit dem Gegentreffer. Jetzt haben die Gäste eine gute Freistoßposition. Doch Dompé schießt den Ball aus etwa 25 Metern weit über das Tor.

77. Min Eine Niederlage wäre natürlich ein herber Rückschlag für den HSV im Aufstiegsrennen. Die Führung für Kaiserslautern ist nach einer guten zweiten Halbzeit der Roten Teufel aber nicht unverdient. Kommt noch eine Antwort der Hamburger in der Schlussphase?

76. Min Boyd mit einem Schubser gegen Reis im Mittelfeld. Der Torschütze sieht die Gelbe Karte.

75. Min Auch Schuster wechselt ein weiteres Mal: Hanslik ist nun für Zolinski in der Partie.

74. Min Walter reagiert: Dompé kommt für Bénes ins Spiel.

71. Min Die Gastgeber gehen in Führung! Und das ist nicht unverdient: Reis will den Ball tief in der eigenen Hälfte am linken Flügel im Spiel halten und verliert dabei den Ball an Zimmer. Dieser hat viel Platz, marschiert in den Strafraum und passt flach vor das Tor. Etwa drei Meter vor dem Kasten kommt Boyd an den Ball. Mit der Hacke befördert der Stürmer den Ball an David und Heuer Fernandes vorbei ins Tor.

71. Min Tor für Kaiserslautern! Boyd trifft zur Führung.

69. Min Walter wechselt zum ersten Mal: Für Kittel kommt Königsdörffer in die Partie.

68. Min Ein FCK-Verteidiger bleibt nach einem Zweikampf im eigenen Stafraum liegen, doch der HSV spielt weiter. Glatzels Schuss aus etwa 20 Metern geht aber weit vorbei.

65. Min Doppelwechsel bei den Hausherren: Boyd und Hercher kommen für Redondo und de Preville.

64. Min Latte! Nach einer missglückten Kopfball-Abwehr der Gastgeber im eigenen Strafraum legt Jatta den Ball in den Rückraum auf Muheim ab, der direkt aus etwa zwölf Metern abzieht. Der Schuss der Verteidigers klatscht auf die Latte und dann über das Tor.

62. Min Eine Flanke von Kaiserslautern wird unzureichend geklärt, der Schuss eines FCK-Profis aus etwa 20 Metern geht aber weit links neben das Tor. Es bleibt dabei: Kaiserslautern ist in der zweiten Halbzeit das leicht bessere Team.

60. Min Nach einer Stunde hat der HSV deutlich mehr Ballbesitz (69 Prozent), doch in der Schussstatistik ist Kaiserslautern klar vorne (7:2).

57. Min Die beste Chance der Hamburger: Schonlau kommt nach einer Ecke am ersten Pfosten zum Kopfball. Der Versuch des Kapitäns kullert nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

55. Min Die Hausherren sind gut aus der Kabine gekommen und zeigen sich nun auch präsenter in der Offensive. Vom HSV kommt weiter zu wenig im Spiel nach vorne.

53. Min Zolinksi mit einem starken Volley aus dem Zentrum. Der Schuss aus etwa 20 Metern geht nur ganz knapp links am Tor vorbei.

52. Min Kuriose Szene: Heuer Fernandes rückt bei einem Luthe-Abwurf bis zur Mittellinie vor und will den Ball wegschießen. Dabei trifft er aber nur den eigenen Mann, sodass Zimmer an die Kugel kommt. Von der Mittellinie schießt dieser auf das freie Tor, doch der Versuch geht mehrere Meter rechts am Kasten vorbei.

51. Min Katterbach setzt sich am linken Flügel durch, geht in den Strafraum und hat ganz viel Platz. Der Verteidiger findet aber keinen Abnehmer im Strafraum.

48. Min De Preville stört Heuer Fernandes beim Abschlag und sieht dafür Gelb.

48. Min Muheim verliert den Ball leichtfertig im Aufbau an Ritter, der bis in den Strafraum marschiert. Doch sein Schuss wird abgefälscht und geht am Tor vorbei.

47. Min Der Freistoß geht auf das Tor, ist aber zu zentral, sodass Heuer Fernandes den Ball fangen kann.

46. Min David bekommt einen Meter vor dem eigenen Strafraum den Ball an die Hand, Freistoß für die Hausherren aus einer sehr guten Position.

46. Min Weiter geht’s! Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Die ersten 45 Minuten des Topspiels sind vorbei und bisher sehen die Zuschauer:innen auf dem ausverkauften Betzenberg ein zähes Spiel. Der 1. FC Kaiserslautern steht sehr tief und lässt so gut wie nichts zu. Der erste und bisher einzige Schuss des HSV kam erst in der 44. Minute – Suhonens Versuch landete aber knapp über der Latte. Die beste Chance auf ein Tor hatten die Gastgeber in Person von de Preville, doch der Stümer traf frei vor Heuer Fernandes den Ball nicht richtig (21.). In der zweiten Halbzeit muss sich der HSV etwas einfallen lassen, so können sie nicht die drei Punkte aus Kaiserslautern entführen.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45+1. Min Da war mehr drin! Glatzel setzt sich bei einem Konter stark durch und auf einmal haben die Hamburger eine Überzahlsituation. Der Torjäger hat gleich zwei Mitspieler links vor dem Strafraum frei in Position, doch der Pass des Stürmers landet im Rücken von Kittel.

45. Min Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

44. Min Da ist er, der erste Schuss des HSV: Suhonen nimmt einen Pass am linken Strafraumeck stark an, hebt den Ball über einen Gegenspieler und zieht direkt ab. Doch der Versuch des Finnen geht etwa einen Meter über die Latte.

42. Min Muheim muss aufpassen: Der bereits verwarnte Verteidiger läuft zu ungestüm in einen Gegenspieler rein und foult diesen klar.

39. Min Weiterhin steht noch kein Schuss des HSV auf dem Statistikbogen. Gegen tief stehende Kaiserslauterner tun sich die Schützlinge von Tim Walter sehr schwer. Zum ersten Mal in dieser Saison blieb der HSV in der ersten halben Stunde ohne Schuss.

37. Min Glatzel steigt nach einer Jatta-Flanke zum Kopfball hoch und wird bei Luthes Klärungsaktion am Kopf getroffen. Der Torjäger muss sich danach erstmal sammeln, ein Foul des Keepers lag aber nicht vor.

34. Min Erste Ecke für die Gastgeber: Doch der Kopfball eines Lautern-Stürmers am ersten Pfosten landet weit neben dem Tor.

32. Min Bénes entscheidet sich für eine Flanke, die direkt in den Armen von Luthe landet.

31. Min Redondo foult Glatzel kurz vor dem eigenen Strafraum. Gute Freistoßposition für den HSV.

30. Min Der anschließende Freistoß sorgt für Gefahr: Luthe verschätzt sich bei einem Klärungsversuch und fliegt am Ball vorbei. Doch Kittel bekommt die Kugel in den Rücken, sodass der Offensivmann keinen Schuss ablassen kann.

29. Min Tomiak rammt Jatta in einem Laufduell um und sieht dafür zurecht Gelb.

27. Min Eine Flanke vom linken Flügel will Muheim aus dem Strafraum schlagen, doch der Verteidiger schießt Zimmer an, sodass der Ball auf das HSV-Tor geht. Doch Heuer Fernandes steht gut und packt sicher zu.

24. Min Weiterhin hat der HSV Schwierigkeiten in die Tiefe zu kommen. Kaiserslautern steht bislang sehr kompakt.

21. Min Riesenchance für die Hausherren: De Preville ist bei einem Steckpass deutlich schneller als Muheim und ist frei vor Heuer Fernandes, doch beim Abschluss aus etwa 12 Metern trifft der Stürmer den Ball nicht richtig. Der Schuss ist zu unpräzise, Heuer Fernandes kann den Ball sicher parieren.

20. Min Muheim will bei einem Kontern einen Elfmeter schinden und sieht dafür Gelb.

18. Min De Preville setzt sich auf der rechten Seite stark durch, marschiert bis zur Grundlinie und flankt vor das Tor. Heuer Fernandes ist aber hellwach und fängt den Ball ab.

18. Min Der HSV hat bislang 72 Prozent Ballbesitz, jedoch noch keinen Schuss auf das Tor der Gastgeber gesetzt.

15. Min Wieder kann der HSV kontern, doch dieses Mal ist Glatzels Steilpass in die Spitze und ungenau. Luthe kann den Ball deshalb sicher aufnehmen.

13. Min Da war mehr drin: Glatzel spitzelt den Ball bei einem Konter vorbei an einem Gegenspieler und schickt Jatta über den rechten Flügel. Dieser flankt umgehend steil in den Strafraum auf Kittel, doch die Hereingabe ist zu unpräzise und landet im Toraus. Kittel stand frei im Sechzehner.

12. Min Kaiserslautern hat sich in den letzten Minuten wieder zurückgezogen und presst die Gäste nicht mehr so früh.

10. Min Der Kapitän der Hamburger läuft unrund, kann aber weitermachen.

9. Min Schonlau läuft nach einem Pass unglücklich in einen Mitspieler rein und muss behandelt werden.

9. Min Der HSV hat in der Anfangsphase des Spiels, wie erwartet, viel Ballbesitz und ist im Moment um Spielkontrolle bemüht. Nach vorne geht bei beiden Teams noch nicht viel.

6. Min Und nun zeigt sich der auch der HSV das erste Mal vor dem Tor der Gastgeber. Jatta schickt Suhonen über den rechten Flügel. Der Finne flankt von der Grundlinie, doch seine Hereingabe wird ungewollt zum Torschuss. Luthe muss die Kugel über die Latte lenken. Die anschließende Ecke wird aber nicht gefährlich.

4. Min Nach einem abwartenden Beginn versuchen die Hausherren nun die Hanseaten früh im Aufbau zu stören.

2. Min Die erste Torannäherung von Kaiserslautern, doch ein Kopfball von Redondo aus etwa zehn Metern kullert weit am Tor vorbei.

1. Min Schiedsrichter Willenborg pfeift, der HSV stößt die Partie an.

Anpfiff!